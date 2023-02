Orotrailaghi, Il carnevale 2023 con le tradizioni italiane

Carnevale con il progetto #orotrailaghi, dal cuore pulsante della Lombardia per valorizzare l’Italia in tutto il mondo. Il nostro territorio italiano è stupendo, le nostre tradizioni sono uniche al mondo: l’associazione culturale Amici delle Sempiterne presenta un libro dedicato al carnevale dei bambini.

Tutto ciò rientra nella progettualità #orotrailaghi, che intende valorizzare il territorio italiano in cui ogni luogo, con il suo “sapere”, con il suo “seme”, mantiene un suo segno distintivo; l’associazione, in concertazione con altre realtà, sviluppa il tema del nostro patrimonio nazionale legato a storia, arte, cultura e creatività, varietà paesaggistiche. Per fare meglio conoscere le realtà nazionali a tutte le età, l’associazione ha scelto di dedicare una collana ai bambini e a tutti coloro che lo sono nel cuore con un libro intitolato “Carnevale e le tradizioni d’inverno nel pianeta della Cuccagna” scritto da Simona Fontana Contini, giornalista e Presidente dell’associazione.

Sferadoro, il saggio maestro del Pianeta della Cuccagna, è il protagonista che guida il lettore tra le tradizioni italiane del periodo invernale, tra cui il carnevale. Nel libro sono state inserite alcune opere di Maurizio Boscheri, artista che ritrae animali in via d’estinzione e li raffigura in un universo unico, splendido, infinitamente brillante: le sue stupende creature ne arricchiscono le pagine e dialogano con i lettori, li accolgono e li salutano. Dalla tigre bianca che osserva con bontà ed imponenza, alle delicate farfalle che volano con leggiadria disegnando pizzi immaginari. Il volume si apre con la luce della stella cometa di gennaio e prosegue con quella della candelora, dai falò ai giorni della merla, dai cristalli alle ricette golose di Carnevale.

Un mondo foriero di disegni da colorare, tutti provenienti dal pianeta della Cuccagna. Un accenno al festival di Imbolc, Santa Brigida, Sant’Antonio, Sant’Ambrogio e San Biagio. Per meglio descrivere il pianeta, ci sono anche i disegni di Edelweiss, Stella Alpina, brava associata che si dedica da anni al suo genio creativo. La cura di tutto il progetto è di Simona Fontana Contini con Gaia Sveva Fausti, esperta di grafica e comunicazione. Simona Fontana Contini è stata ispirata da alcune poesie di Dante Ughetti, docente universitario e poeta, soprattutto in merito ai componimenti dedicati al razzo e al paese della cuccagna.

Info: lesempiterne@gmail.com Instagram @le_sempiterne