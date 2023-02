Ortaggi all’arrembaggio: una storia di pirati e gusto al Teatro sociale di Busto Arsizio

Ortaggi all’arrembaggio del Teatro sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica 19 Febbraio alle ore 17 per un nuovo spettacolo dedicato ai bambini e alle loro famiglie musica dal vivo, attori e grande coinvolgimento attivo del pubblico.

Ortaggi all’arrembaggio è una storia di Pirati ed è anche una gustosa saga sui prodotti della terra a misura di bambino. Introdotta da una merenda, per chi la vorrà.

Martino è un bambino che dice sempre No! Soprattutto quando si parla di verdure. Mamma Clementina è disperata: come fare per convincerlo a mangiare? Solo Battista e il suo fido Pachino, negozianti di prodotti a kilometro zero possono aiutarla!

Raccontano così la storia di Capitan Sputacchio e della sua ciurma di pirati, che stanchi di viaggiare, mangiare di fretta e male, non hanno più le energie per gli assalti che li hanno resi così famosi e temuti. Persino Peperone, cuoco della ciurma, non può più cucinare: il mare è troppo inquinato e all’amo abboccano solo lattine e vecchi scarponi. Cipollino, mozzo astuto e birichino propone di fermarsi sull’isola di Verdurandia, dove la calma e la disponibilità di terra permette a chi vuole di poterla coltivare.

Pirati con un orto di verdure fresche a kilometro zero. Recuperate le energie, grazie ai piatti preparati nel loro nuovo ristorante ripartono per nuove avventure.

Tutti pronti a partire per convincere Martino ad assaggiare le verdure di Capitan Sputacchio?! Ortaggi all’Arrembaggio, con la compagnia bresciana Filodirame.

Lo spettacolo è consigliato dai 4 anni in su:

Ingresso unico a 7 € (sotto i 3 anni gratuito).

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info_arcadinoe@libero.it – 349 328 1029.

Visto il periodo carnevalesco, chi arriva travestito da pirata o da frutta e verdura riceverà un regalino!

Possibilità di fare merenda al costo di 3 euro a bambino e su prenotazione.