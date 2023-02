Nuovo ospedale Unico Busto-Gallarate, la giunta Antonelli punta sul raddoppio del Sempione

La giunta Antonelli ha presentato le proprie osservazioni in merito al progetto di Nuovo Ospedale che dovrebbe sorgere nell’area di Beata Giuliana al confine tra Busto Arsizio e Gallarate, nell’ambito della fase di Valutazione Ambientale Strategica. Parcheggi, potenziamento della viabilità e più verde i rilievi presentati dall’amministrazione comunale.

La Valutazione è funzionale alla verifica della sostenibilità dell’insediamento delle funzioni ospedaliere che si prefiggono di assicurare nel contempo i livelli di assistenza e le medesime attività offerte nei due attuali presidi con un miglioramento dell’efficacia dell’attività sanitaria.

Le osservazioni, in sintesi, hanno interessato principalmente i seguenti temi: si richiede una disponibilità di parcheggi, da prevedere per il Nuovo Ospedale Unico, almeno pari a quelli attualmente esistenti presso i due poli ospedalieri e di tipologia adeguata alla sostenibilità ambientale; un secondo rilievo riguarda la superficie a verde, compensazioni e inserimento paesaggistico in quanto nella soluzione che prevede un blocco in meno, a fronte di un minimale aumento della superficie a verde profondo, si ha una notevole riduzione del verde pensile presente nella soluzione A, che incide in termini di valori ecosistemici. In base alle considerazioni presentate dall’amministrazione che la maggiore sostenibilità dell’intervento possa scaturire da una soluzione ibrida tra le due alternative che insistono sul terreno di Beata Giuliana.

Un ulteriore tema di particolare rilevanza è il sistema della viabilità e accessibilità: rilevato che entrambe gli scenari valutati dallo studio viabilistico (scenario “cautelativo” e scenario “tendenziale”) evidenziano criticità del sistema infrastrutturale, si segnala la necessità di definire e inserire nell’Accordo di Programma nuovi interventi finalizzati a risolvere le problematiche del traffico veicolare, prevedendo inoltre apposito finanziamento garantito da Regione Lombardia. Una delle soluzioni pensate è il raddoppio del Sempione nel tratto tra Gallarate e Busto Arsizio.

