Paglia sull’abbattimento dei 5 tigli di piazza Mercato: “Necessario per una corretta progettazione”

Sono iniziati oggi, giovedì 9 febbraio, i lavori di riqualificazione della nuova piazza Mercato di Cuveglio che, fra le diverse modifiche, comporteranno anche l’abbattimento di 5 storici tigli. Una decisione amministrativa che per mesi ha sollevato polemiche e dissensi fra alcuni cittadini cuvegliesi, che ieri hanno deciso di scendere in piazza per dare l’ultimo saluto alle loro amate piante e ribadire, ancora una volta, che «l’amministrazione non ci ha ascoltato».

Il sindaco Francesco Paglia, a tal proposito, ha voluto sottolineare che «Il progetto di piazza Mercato si è sviluppato seguendo le indicazioni del territorio, partendo dall’indagine pre progettuale del 2020 fino ai vari incontri avuti con la popolazione, i commercianti e le associazioni. Secondo quanto emerso abbiamo cambiato il progetto iniziale, sia per quanto riguarda il piano interrato previsto, che è stato ritenuto inopportuno e insicuro e così abbiamo provveduto immediatamente alla cancellazione, sia per la questione delle piante. Il primo progetto prevedeva l’abbattimento di tutti i tigli ma, seguendo le richieste derivanti da una petizione firmata da un gran numero di cittadini, abbiamo deciso di mantenerne la maggior parte e di abbattere solamente quelli indispensabili per una corretta progettazione degli impianti che devono essere posizionati nel sottosuolo, in particolare quelli che riguardano l’invarianza idraulica ovvero la capacità di trattenimento delle acque» ha concluso Paglia.