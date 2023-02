“Panni stesi” alle Corti di Varese per aiutare la comunità

Tanti panni stesi nel cortile interno delle Corti, il centro commerciale di Piazza Repubblica a Varese: non sono un’installazione artistica ma un evento benefico organizzato da Varese In Maglia in collaborazione con il Centro Commerciale Le Corti di Varese e la Cooperativa S. Luigi.

Varese In Maglia, anima dell’Evento “Vola Alto”, che ha portato davanti al Bernascone a novembre scorso oltre mille sciarpe per sostenere la Cooperativa S.Luigi di don Marco Casale, dal 17 febbraio e fino a fine mese ci riprova, con lo stesso obiettivo: vendere tutti i manufatti realizzati ed esposti dall’associazione saranno esposti – sospesi, a mo di panni stesi e in vendita a offerta – per raccogliere i fondi per la Casa dei Minori ospiti a Casa S. Antonio.

E’ possibile acquistare i bellissimi manufatti tutte le mattine dalle 10,30 alle 12,30 e nei pomeriggi di venerdi e sabato: sciarpe, cappelli, ponchi, maglie, scialletti e quant’altro visibili e “appesi” all’interno delle Corti e acquistabili nella sede di Varese in Maglia, al piano -2 vicino al bar.

Uno “svuotatutto” benefico che prelude a una nuova iniziativa: la realizzazione di cappelli e scaldacollo da inviare in Turchia per la distribuzione ai terremotati e bambini. Per questo l’associazione – raggiungibile, per informazioni, dalla sua pagina facebook – invita chiunque voglia venire a passare del tempo con le volontarie ad andare ad aiutarle a realizzarle: il materiale è fornito da Varese In Maglia.