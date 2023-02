Parte da Sant’Antonino il “Security Point” curato dalla Polizia Locale di Lonate

Mercoledì 15 febbraio inizierà il servizio di Security Point predisposto dal Comando di Polizia Locale di Lonate Pozzolo.

Il primo appuntamento è per la mattinata del giorno 15, nella frazione S. Antonino, in Via Madonna nella zona antistante l’ufficio postale. L’attività si svolgerà utilizzando l’ufficio mobile attrezzato per tutte le esigenze istituzionali.

«Con questa iniziativa il personale del Servizio di Polizia si mette a disposizione dei cittadini come punto di ascolto nell’ottica di un percorso di reciproca collaborazione, ascoltando direttamente e personalmente le segnalazioni dei cittadini recandosi nei punti del territorio comunale maggiormente frequentati cercando così di realizzare concretamente il concetto di “prossimità”. L’auspicio è che questo servizio avvicini sempre di più i cittadini alle istituzioni affinché l’attività della Polizia Locale possa essere percepita non solo come un momento di repressione di comportamenti sanzionabili, ma soprattutto come un servizio di prevenzione, di ascolto e di vicinanza alla cittadinanza».

L’attività di Security Point sarà replicata periodicamente anche in altre zone del paese, secondo un calendario che verrà pubblicato mensilmente con date, orari e località.

Il comune contestualmente ha già diffuso il calendario per il mese di febbraio 2023:

Mercoledì 15 ore 8.30 Via Madonna zona ufficio postale

Venerdì 17 ore 18.00 Piazza S. Ambrogio zona campanile

Martedì 21 ore 9.30 Piazza S. Francesco zona ufficio postale

Venerdì 24 ore 10.30 Via Galvani/Fiume zona area mercato

Martedì 28 ore 10.00 Via Montello zona cimitero

Mensilmente, nell’apposita sezione dedicata ai report del sito del Comune, verranno raccolte, all’interno del calendario, le date dei presidi eseguiti nell’anno.