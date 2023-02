Partono i lavori per la nuova strada tra Via Stazione e Via Palude a Ternate

Comincerà lunedì 13 febbraio il cantiere per la costruzione della nuova strada che collegherà via Palude a via Stazione a Ternate. L’opera fa parte di una convenzione tra il Comune e Rfi per la soppressione del passaggio a livello vicino allo stabilimento Whirlpool. La chiusura del passaggio a livello avrebbe infatti costretto abitanti e dipendenti a percorrere un tragitto decisamente più lungo per attraversare i binari. Grazie alla nuova strada, però, gli automobilisti potranno raggiungere il sottopassaggio di Via Stazione più facilmente.

Rfi è intervenuta con un investimento economico di un milione e mezzo di euro. La fine dei lavori è prevista per ottobre 2023. Una volta che la strada sarà percorribile, il vecchio passaggio a livello verrà chiuso.

«Fin dall’insediamento – spiega il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli – abbiamo discusso coi rappresentanti territoriali di Rfi per valutare la fattibilità di questa opera pubblica. Oggi assistiamo finalmente alla realizzazione di quest’opera che il nostro paese attendeva da decenni, in modo particolare gli abitanti della zona residenziale “della Malpaga”. Il nostro obiettivo strategico correlato a questo intervento è quello di consentire ai lavoratori della Whirlpool non residenti in Ternate di raggiungere lo stabilimento più velocemente senza i disagi dovuti al passaggio a livello e senza percorrere l’area residenziale, rendendo di conseguenza la stessa zona più sicura e tranquilla per i suoi residenti».