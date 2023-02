Passeggiate ecologiche e polpette antispreco: la Giornata del Risparmio energetico al Falcone di Gallarate

Lezioni in cattedra, passeggiata ecologica attiva con raccolta di rifiuti, pausa panzo con piatti antispreco, messa a dimora di piante da frutto e spegnimento delle luci superflue negli ambienti: sono tutte attività eseguita dai ragazzi delle diverse classi della scuola che così hanno avuto un ruolo attivo nella Giornata Nazionale del Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il 16 febbraio, giorno che nel 2005 è stato firmato dalle Nazioni il protocollo di Kyoto con finalità di diffondere azioni virtuose per la salvaguardia del Pianeta.

Studenti in cattedra hanno parlato ad altri compagni di Energia e di fonti energetiche alternative, della luce e della sua composizione costruendo semplici spettroscopi. Per trasmettere l’importanza di stili di vita sani, della mobilità sostenibile e della cittadinanza attiva è stata effettuata una “passeggiata ecologica al Parco Bassetti” di Gallarate a cui ha partecipato un gruppo di studenti i quali, durante il tragitto si sono occupati della raccolta differenziata dei rifiuti trovati per strada (nella foto di apertura).

Ma non si può nominare il Falcone senza pensare anche un po’ alla tavola: la pausa pranzo presso il Ristorante “Saperi e Sapori” ha visto sui tavoli, tra le portate, piatti “antispreco”.

Infine nel pomeriggio la giornata “M’illumino di meno” si è conclusa con attività di messa a dimora di piantine di frutti di bosco nel frutteto dell’istituto per una particolare attenzione alla biodiversità.

Alla buona riuscita dell’iniziativa hanno contribuito in particolare gli studenti e i docenti del gruppo Green school dell’Istituto che si sono prestati per l’organizzazione delle diverse attività, supportati dal personale tecnico, dagli assistenti, dai collaboratori, dal DS Ing. Ilacqua e dalla prof.ssa Gianotti, referente del progetto Green School.