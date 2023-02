Per San Valentino Sesto Calende si trasforma in una “Little Paris”

Anche quest’anno San Valentino a Sesto Calende sarà celebrato in un modo molto speciale. Il Gruppo Commercianti e Artigiani e la Pro Sesto Calende hanno deciso di dare il via al lungo weekend che porterà alla festa degli innamorati con l’aggiunta di grossi cuori rossi lungo la stretta Via Zutti e sull’area pedonale di Piazza Mazzini, dove fino a pochi mesi fa capeggiavano le tradizionali luminarie di Natale.

Questi cuori rossi sono un simbolo dell’amore hanno già contagiato la città con la loro presenza in vetrine di negozi e attività del centro della città.

Il cuore rosso è stato anche collocato al “Dado e compasso” sul lungofiume, creando un angolo di “Little Paris” che attirerà molti visitatori per scatti fotografici. Questa idea è stata imitata anche da altre località, ma Sesto Calende ha il primato di essere tra le prime ad averla realizzata.

Oltre a questi cuori rossi, l’artista sestese Enrica Montonati ha deciso di creare un’opera d’arte per la sua città in occasione di San Valentino. Si tratta di un voluminoso Cuore rosso, con una enorme rosa al centro realizzata con veline. Quest’opera può essere vista nella vetrina di Via Zutti e offre emozioni uniche che prendono forma di vera e propria arte fatta a mano.

L’attesa per San Valentino vivrà anche su di un appuntamento ospitato presso la Libreria Ubik di Piazza Garibaldi. Per la Rassegna di Firmacopie ‘Ci mettiamo la firma’ sabato 11 Febbraio dalle 15 alle 18 ci saranno Paola Trinca Tornidor e Franco Sirianni con il loro ‘L’AMORE Perché nasce, perché vive, perché muore’, un libro con la prefazione di Francesco Alberoni.