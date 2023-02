“Perchè nel Varesotto manca un’ambulanza per il trasporto delle persone fortemente obese?”

Ambulanze in grado di trasportare le persone anche molto in sovrappeso. È la richiesta che Daniela rivolge a tutte e istituzioni. Figlia e sorella di disabili gravi, racconta le difficoltà ad aiutare il padre che, per una serie di cause, era arrivato a pesare 180 chili. A ogni visita in ospedale, si scontrava con il problema della carenza di mezzi in grado di accogliere e trasportare persone in grave sovrappasso.

«L’unica disponibile – spiega Daniela – è nella dotazione della Croce Rossa di Lomazzo ma è a pagamento».

La carenza di un mezzo di soccorso bariatrico era già emerso in passato ed era stato al centro di un’analisi del bisogno territoriale: i casi sono veramente residuali ma la carenza è oggettiva. Le ambulanze in dotazione alle associazioni convenzionate con il 118 sono tarate per un trasporto fino a circa 150 chili.

Oggi i suoi genitori e la sorella non ci sono più ma ciò che ha imparato a sue spese vorrebbe che venisse utilizzato per migliorare l’assistenza anche di chi è obeso.

Spett.le redazione di VareseNews,

Spett.li sindaci di tutti i comuni di Varese,

Spett.le Regione Lombardia,

Spett.li imprenditori di piccole, medie e grandi imprese. Mi rivolgo a voi per un problema, una mancanza che ho riscontrato di prima persona nella nostra provincia e che colpisce le persone con gravi disabilità. Dal 2011 mi sono occupata personalmente dei miei genitori e di mia sorella tutti e tre gravi disabili persi nel giro di 5 anni. ….. Mio padre nel 1999 si ammalo’ e questa patologia non gli permise più di camminare . Divenne disabile grave al 100% con inabilità lavorativa. Restando immobile per lungo tempo a causa delle sue patologie, mio padre acquisto un peso importante, arrivando a pesare 180 kg. Questo peso era un grosso problema ogni volta necessitava un trasporto in ospedale. In quanto in tutta la provincia di Varese non c’è UN AMBULANZA BARIATRICA adibita ai trasporti delle persone con gravi problemi di peso. L’ unica disponibile si trova presso la croce Rossa di Lomazzo ( Co). Allora vi chiedo a voi tutti a nome di mio papà che non c’è più a nome di tutte le persone disabili presenti sul nostro territorio e che magari si trovano nelle stesse condizioni del mio povero papa’, UNITE LE FORZE! SINDACI,REGIONE,IMPRENDITORI. Mi rivolgo a tutti quanti voi perché anche Varese abbia un ambulanza bariatrica che possa soccorrere in tempi celeri le persone disabili che hanno gravi problemi di peso. Abbiate a cuore la disabilità che purtroppo può colpire chiunque e in qualunque tempo. Unite le forze tutti e date a questa meravigliosa provincia di Varese un ambulanza bariatrica a favore delle persone più deboli. Perché il diritto alla salute è un diritto di tutti. Grazie a chiunque si adopererà per questo. La figlia: Daniela Gentile.

(Nella foto il padre di Daniela)