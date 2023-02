I percorsi sensoriali all’Asilo di Bodio Lomnago estendono le aule al giardino

I nuovi percorsi sensoriali allestiti nel giardino dell’asilo Sant’Anna di Bodio Lomnago trasformano il prato davanti alle classi in un’estensione all’aperto delle aule. Allestiti con diversi elementi naturali tra cui sabbia, corteccia, ciottoli, tronchi e ghiaia, i percorsi sensoriali saranno inaugurati nella mattinata di sabato 18 febbraio alle ore 10 durante uno speciale open day della scuola dell’infanzia che prosegue nel suo percorso di ammodernamento della struttura e di ampliamento dell’offerta educativa.

Negli ultimi mesi infatti l’intero edificio di via Brusa 12 è stato oggetto di un’importante opera di riqualificazione energetica che ha interessato anche il sottotetto e il cambio dei vetri della piramide che illumina l’atrio centrale. Ora l’asilo è pronto a inaugurare i tre percorsi sensoriali realizzati in corrispondenza delle aule a rappresentarne un continuum all’esterno, verso il grande parco da oltre 5.000 mq che caratterizza la scuola paritaria.

RIPENSARE GLI SPAZI IN FUNZIONE EDUCATIVA

Neanche a dirlo il progetto è più ampio e punta a trasformare con la bella stagione tutta la parte del parco antistante le aule in giardini sensoriali” progettati appositamente per sviluppare tutti i cinque sensi dei bambini.

Qui troveranno posto nuovi arredi, in parte già acquistati o in possesso della scuola, come gli xilofoni in legno e le piante aromatiche da risistemare, e in parte da completare, grazie al sostegno di realtà quali la Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate e Praezision, azienda che opera nel settore informatico per la sanità e che ha sede proprio a Bodio Lomnago.

«Anche questa volta, come in passato, l’obiettivo del Cda della scuola è infatti quello di sostenere e aumentare l’offerta formativa per i bambini senza in alcun modo gravare sulle rette pagate dalle famiglie», afferma Alessandro Ortisi, membro del Cda che ha seguito il progetto dei Giardini e dei percorsi sensoriali.

L’iniziativa riprende il lavoro avviato con le insegnanti in epoca pre covid dal 2017 con Marilena Vanetti (psicologa e psicoterapeuta supervisore delle attività didattiche e pedagogiche dell’Asilo) e con Elisa Chiodi (designer d’interni) per «riorganizzare gli spazi della scuola in funzione dell’azione pedagogico-didattica – ricorda il vicesindaco ed ex presidente dell’asilo, Matteo Capuzzi – Abbiamo lavorato perché l’attenzione a spazio fisico e spazio mentale rendesse possibile creare un luogo in cui rispettare la creatività e il potenziale dei bambini mettendo a disposizione ambienti conformi ai loro bisogni di esplorazione ambientale, di conoscenza e di apprendimento».

In questo senso negli ultimi anni sono stati riqualificati prima il refettorio, ponendo attenzione sui temi dell’alimentazione e del riciclo, tanto nei disegni alle pareti quanto nei materiali in legno, e poi sono stati ridefiniti gli spazi del salone centrale, rendendolo una sorta di grande piazza dove condividere le attività didattiche e ricreative, realizzando alcune parti artigianalmente e dedicando attenzione sia alla disposizione degli arredi sia al tema delle pareti.

L’OPEN DAY DEL 18 FEBBRAIO

Il programma della giornata prevede l’inaugurazione dei percorsi sensoriali alle 10 alla presenza delle autorità comunali, del parroco e dei benefattori che hanno consentito la realizzazione dell’opera, con la presentazione del progetto, del suo significato e di come i percorsi si inseriscono all’interno del piano educativo della scuola. Dalle 10.30, prende vita l’Open Day della Sant’Anna con la possibilità di visitare l’intero complesso e conoscere il Piano Educativo per avere una visione delle tante attività che vengono svolte nell’arco dell’anno. Durante la mattinata, dalle 10 alle 12, sono previste attività e laboratori per i bambini.

Alla cerimonia di inaugurazione sono attesi il presidente dell’asilo Sant’Anna don Carlo Colombo, il parroco della Comunità Pastorale Don Valter Sosio, il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli e Andrea Rinaldi, componente del Consiglio di amministrazione della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e amministratore di Praezision.