Piante di melograno al Del Ponte, per ricordare la lotta ai tumori infantili

Due piante di melograno per continuare la lotta contro il cancro infantile. E’ quello che la Fondazione Giacomo Ascoli ha regalato all’ospedale e al comune per riempire di significato due punti simbolo dell’ospedale del Ponte.

Le piante di melograno sono il simbolo della Giornata mondiale contro il cancro infantile, promossa da Childhood Cancer International e Fiagop: la prima è stata interrata dai bambini in cura al Day center oncoematologico pediatrico al 5^ piano del padiglione Leonardo, in un laboratorio cui hanno partecipato anche volontari e personale ospedaliero.

La seconda è stata consegnata al comune perchè cresca nell’aiuola di piazza Biroldi davanti all’Ospedale Del Ponte, aiuola nata due anni fa con la pedonalizzazione della piazza e ora pronta – come ha sottolineato l’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino – a una riqualificazione in grande stile.

Alla breve cerimonia, oltre all’assessore alla Tutela ambientale e alla sostenibilità sociale del comune, hanno partecipato anche il presidente della Commissione salute in Regione Emanuele Monti, il direttore medico di Asst Sette Laghi Anna Iadini e il maggiore Chiara Crupi, Comandante dell’Arma dei Carabinieri di Varese, insieme a Marco Ascoli, presidente di Fondazione Ascoli, presente con sua moglie Angela Ballerio Ascoli insieme a lui anima della Fondazione, e a Vittore Nicora di Nicora Garden che ha donato le due piante.

La piantumazione con i bambini al quinto piano dell’ospedale

«Anche quest’anno Fondazione Giacomo Ascoli è in prima linea nella Giornata mondiale contro il cancro infantile per rilanciare il nostro sostegno alla ricerca scientifica in modo di assicurare cure sempre più efficaci per la guarigione dei bambini e per migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, perché tutti, medici, infermieri volontari e familiari possano concentrare le loro energie nella lotta contro la malattia», ha commentato Marco Ascoli, presidente della Fondazione e papà di Giacomo, scomparso a 12 anni per un linfoma non Hodgkin.

Nel mondo ogni tre minuti un bambino o un ragazzo muore di cancro, una patologia che si può manifestare in oltre sessanta differenti forme. Questo fa sì che ogni tipo di tumore pediatrico sia una malattia rara che fatica ad attirare un numero sufficiente di ricerche scientifiche. Ne consegue che negli ultimi 20 anni alla grande innovazione esplosa per la cura degli adulti oncologici non corrispondono altrettanti passi avanti nella cura dei bambini con simili patologie. Ogni anno delle oltre 400 mila nuove diagnosi di tumore pediatrico nel mondo, circa 2400 riguardano l’Italia: nel nostro paese a contrarre tumori e leucemie sono 1500 bambini e 900 adolescenti l’anno.

Il melograno nella aiuola del Del Ponte

Si stima oggi in Italia una popolazione di almeno 45.000 guariti da tumore pediatrico. Proprio alla ricerca sono destinati buona parte dei fondi stanziati da Fondazione Giacomo Ascoli che dall’ottobre del 2021 e per tre anni cofinanzia assieme all’Università dell’Insubria l’attività della ricercatrice Ilia Bresesti al Del Ponte. Nel 2023 la Fondazione ha raddoppiato il sostegno all’attività di ricerca della Clinica oncoematologica dell’ospedale di Pavia per lo studio e la cura del linfoma non Hodgkin.

Per maggiori informazioni https://giornatamondialecancroinfantile.it/