Piccoli sciatori crescono, i bimbi della scuola materna a lezione sulla pista di Cunardo

Una giornata sulla neve, con un clima quasi primaverile e piccoli sci ai piedi. E’ stata una mattinata diversa dal solito e molto divertente quella trascorsa dai bambini della scuola materna di Ghirla che oggi hanno avuto come insegnanti gli istruttori dello Sci club di Cunardo, per una lezione di sci di fondo.

Galleria fotografica A Cunardo lezioni di sci per i bambini della scuola materna 4 di 5

Un’iniziativa proposta dalle maestre della materna come attività extracurricolare che è stata decisamente apprezzata dai bambini che in una stagione dove la neve non si è vista, sono stati contenti di potersi destreggiare sulla neve artificiale della pista di Cunardo.

Anche in questo inverno avaro di neve e di acqua, lo Sci club di Cunardo si conferma una risorsa per tutta la valle e grazie all’impianto per la neve artificiale i ragazzini delle scuole elementari e medie della zona hanno potuto fare qualche lezione di educazione fisica in questa “aula” senza pareti.