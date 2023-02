Una pistola e 11mila euro in contanti in auto, fermato un uomo in dogana

Nel corso di un controllo al confine di stato effettuato dai funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e dai militari della Guardia di Finanza di Como, al valico di Brogeda, è stata scoperta una pistola calibro 9×19 con un caricatore contenente relativi proiettili, oltre a 11.150 euro in denaro contante non dichiarato. La scoperta è avvenuta durante un controllo su un’autovettura diretta in Italia e condotta da un uomo di nazionalità turca che aveva dichiarato di non avere nulla durante l’ordinario controllo doganale.

A seguito di questa scoperta, è stata fatta una segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria e sono state effettuate le opportune procedure per il sequestro probatorio dell’arma, del caricatore e dei proiettili, nonché per la contestazione dell’omessa dichiarazione valutaria con l’irrogazione della relativa sanzione amministrativa.

L’attività svolta si inserisce all’interno di un più ampio sforzo dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e della Guardia di Finanza per garantire la legalità e prevenire gli illeciti doganali e in materia di armi presso i valichi di confine. L’obiettivo è quello di presidiare la legalità e contrastare ogni forma di illegalità.