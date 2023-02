Chi sono i più votati a Gallarate alle elezioni regionali 2023

Chi ha vinto a Gallarate?

I risultati complessivi riflettono, più o meno, il quadro provinciale che sta emergendo.

Sui candidati presidenti Fontana è più o meno in linea, Majorino resta sotto la soglia del 30%, Moratti fa un po’ meglio della media regionale, con un 10% superato con decisione.

La sfida tra i partiti del centrodestra

Anche a Gallarate il partito di Giorgia Meloni conferma in modo chiaro la leadership nel centrodestra, con il 27,27%. La Lega però riesce a raggiungere il 19,12%. Forza Italia ottiene l’8%, mentre poco radicata appare Lombardia Ideale, che arriva al 4,5%. Noi Moderati ottiene l’1,55%.

In Fratelli d’Italia a Gallarate “sbanca” Martignoni

Rappresentante di lungo corso, Giuseppe De Bernardi Martignoni si avvicina alle mille preferenze, 951 per la precisione. 391 invece per l’assessore Francesca Caruso, che va bene nei Comuni della zona Sud del Gallaratese, ad esempio a Lonate Pozzolo o a Vizzola Ticino.

Mazzetti “volto” gallaratese della Lega: vince la gara delle preferenze nel centrodestra

La Lega è dietro Fratelli d’Italia, ma vince la gara delle preferenze, con 1014 consensi personali di Claudia Mazzetti supera appunto anche il più votato di FdI. Notevole la concentrazione del voto in casa Lega, del resto – al di là del suo tour elettorale non-stop – per Mazzetti ha messo tutto l’impegno anche il sindaco Andrea Cassani.

Il resto del centrodestra

Poche preferenze nelle file di Lombardia Ideale (e comunque per il varesino Cosentino), mentre nella lista di Noi Moderati metà dei voti sono accompagnati dalla preferenza per Raffaele Cattaneo. In Forza Italia la più votata è Belinda Simeoni, che vince di poco il “derby” gallaratese con Paolo Brufatto (253 a 231).

Il centrosinistra in affanno, anche a Gallarate Astuti pigliatutto

Il centrosinistra è in evidente in difficoltà: il Pd non riesce a superare il 19%, il Movimento 5 Stelle agguanta un 4%, la Sinistra resta sotto la soglia simbolica del 3% (arriva al 2,58). Solo 300 voti – il 2% – per la civica di Majorino.

Nelle preferenze, Samuele Astuti domina incontrastato, con 540 consensi personali. Del resto il centrosinistra non aveva molti nomi nel Gallaratese, tantomeno ne aveva il Pd. Dietro ad Astuti nelle preferenze del Pd c’è Valentina Verga da Busto Arsizio, con 121.

Nel Movimento 5 Stelle e nelle liste “minori” del centrosinistra le preferenze sono numeri a due cifre al massimo.

La Moratti e il “terzo polo” a Gallarate

Letizia Moratti supera la soglia del 10%, un po’ più del risultato medio in Lombardia: è un risultato più o meno in linea con il maggior consenso venuto dalle città – grandi e piccole – rispetto alla grande provincia.

Il maggior contributo lo dà la sua lista personale La Lombardia Migliore, con 791 voti, ma con poche preferenze: Luca Ferrazzi porta a casa 107 voti, senza dunque sfondare.

619 sono invece i voti di Azione-Italia Viva, dove il più votato è Giacomo Cattaneo, unico gallaratese nel gruppo, con 81 preferenze.

Unione Popolare a Gallarate

Infine si fa in fretta a dire di Unione Popolare: 171 voti, un 1,2%, con sole 15 preferenze.