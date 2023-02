Police replica a Passuello: “Una polemica gratuita sulla Giornata del ricordo”

Tommaso Police, capogruppo consiliare dell’opposizione del Comune di Cassano Magnago, replica a stretto giro di posta all’assessore all’Istruzione Alessandro Passuello. Secondo Police, l’esponente della maggioranza avrebbe fatto dichiarazioni alla stampa locale sulla mancata partecipazione alla Giornata del ricordo, generando un polemica gratuita nei confronti delle opposizioni.

In questi giorni ho letto alcuni articoli sulla stampa locale e sono rimasto davvero basito di fronte alle dichiarazioni dell’assessore Passuello. Ha generato dal nulla una polemica gratuita nei confronti delle opposizioni ree di non aver partecipato alla commemorazione del Giorno del Ricordo. Tralasciando la bassezza delle affermazioni, replico per quanto riguarda il mio gruppo consigliare Lista Tommaso Police Sindaco composto da me e Gemma Tagliabue. Eravamo assenti non per menefreghismo o per scarsa considerazione di questa ricorrenza ma per motivi ben precisi. Il primo è che questa ricorrenza si è celebrata domenica a seggi elettorali aperti e la consigliera Tagliabue era impegnata come Presidente di Seggio; per quanto riguarda me, ho avuto un impedimento famigliare da neopapa’ che non mi ha permesso di essere presente (credo possa succedere a tutti). Per la prima volta dal 2015 ovvero da quando sono consigliere comunale, ho saltato questa celebrazione e fa molto arrabbiare vedere come in maniera meschina l’assessore Passuello debba farlo notare alla stampa per metterci in cattiva luce. La consigliera Tagliabue aveva nelle settimane precedenti fatto notare la coincidenza di questa ricorrenza con le elezioni regionali chiedendo di ragionare su una data più agevole per tutti, ma come sempre ogni nostra richiesta cade sempre nel vuoto. In 8 anni abbiamo partecipato quasi sempre a tutto, spesso abbiamo notato l’assenza di alcuni consiglieri di maggioranza a cerimonie e manifestazioni pubbliche ma non lo abbiamo fatto mai notare perché alla cittadinanza interessa davvero poco se tizio o caio fosse presente o meno. Confrontiamoci sui contenuti e non su queste questioni superficiali, caro Passuello! Per noi il Giorno del Ricordo ha la stessa importanza e valenza di tante altre ricorrenze che commemoriamo per non dimenticare tutti coloro che hanno perso la vita senza colpe. Il dramma delle Foibe rappresenta una pagina nera nella storia del nostro Paese che non deve essere in alcun modo dimenticata, anzi occorre fare di più nelle scuole per ricordare questa tragedia. Visto che la competenza è proprio di Passuello come Assessore all’istruzione, perché non si impegna anche con le scuole elementari cassanesi per fare iniziative inerenti su questa ricorrenza? Probabilmente implica troppo lavoro, è più facile sparare due affermazioni mezzo stampa con il solo intento di denigrare gli avversari e creare una polemica basata sul pettegolezzo e non sul contenuto. Questa è la modalità di far politica ed amministrazione che a noi non piace, che fa allontanare le persone dalle vicissitudini comunali e che genera inevitabilmente una sorta distacco dei cittadini dalle istituzioni.

L’Assessore pubblicamente chieda scusa senza scaricare responsabilità ai giornalisti e voltiamo pagina confidando che questo sia stata solo una sua maldestra gaffe…con tutte le questioni importanti che ci sono a Cassano Magnago, invitiamo l’amministrazione ad occuparsi di altro e non delle assenze dei consiglieri di minoranza. Di maleducato ho trovato solo le sue affermazioni, il resto sono solo sue polemiche stupide, pretestuose e senza senso. Facciamo inoltre notare che il 10 febbraio si celebra il Giorno del Ricordo, come sempre non è mai mancato il nostro pensiero, anche sui social. La prossima volta l’Assessore farebbe bene a tacere anziché parlare a vanvera!

Tommaso Police