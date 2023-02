Politics Hub invita i giovani a votare: “Facciamo sentire la nostra voce in Regione”

Perchè è importante votare per le regionali? Ma, soprattutto, perchè è importante il voto dei giovani? Lo abbiamo chiesto a Rachele Grassini, vice presidente di Politics Hub, associazione fondata da giovani del territorio (Legnano e Busto Arsizio) per «ridare valore all’idea di politica e creare spazi di dialogo tra ragazzi su tematiche politiche, economiche, sociali». Spazi già ridotti, che i giovani si devono conquistare con i gomiti. Sono i ragazzi di Plitics Hub i promotori del confronto elettorale che si terrà martedì 7 febbraio a Palazzo Leone da Perego dal titolo: “Election Day – visioni a confronto per una Lombardia Under 30”. «Non è stato facile trovare nelle liste dei diversi partiti rappresentanti delle nuove generazioni e questo è già emblematico», commenta Rachele evidenziando quanto invece possa essere influente il ruolo della Regione nella vita dei giovani: «Noi ragazzi spesso siamo convinti che se qualcosa deve cambiare questo debba cambiare a livello statale. In realtà alle Regioni fanno capo materie importanti, come quella dei trasporti e della formazione. È importantissimo che i più giovani si relazionino prima di tutto al voto, perchè è l’unico modo per rendere significativa una porzione di popolazione: se questi voti mancano non c’è alcun interesse da parte di chi li rappresenta ad investire su politiche giovanili. C’è bisogno di un elettorato che si chiami all’attivismo».

In questo momento storico il pensiero va ai fondi del Pnrr (Piano di ripresa e resilienza): «Bisogna spingere affinchè i giovani in Regione si facciano sentire in modo pro-attivo avanzando anche proposte su come spendere questi fondi – prosegue Rachele -. La disponibilità economica c’è ,ma se non si interviene in tempo il rischio è di perdere questa opportunità senza andare ad investire su politiche giovanili».

Sono due, secondo l’esponente dell’associazione, le emergenze a cui Regione dovrebbe dare risposta, in particolare a pendolari e universitari: i trasporti e il lavoro. «Per quanto riguarda orari, ritardi e cancellazioni nel servizio ferroviario occorre fare una discussione seria su Trenord: con gara o senza gara, bisognerà intervenire, magari lasciando spazio alla competizione – esorta Rachele -. Non ho ancora visto, invece, nemmeno una proposta concreta sugli affitti a Milano, insostenibili per chi si vuole spostare nel capoluogo. Il nuovo Governo, poi, si appella molto al merito ma bisogna sapere che abbiamo borse di studio assegnate ma mai elargite per mancanza di fondi: questo dice molto di un sistema che non sta lavorando nella direzione giusta. La Lombardia vanta primati e si racconta come una realtà aperta al progresso e che vuole valorizzare chi si impegna, ma su questo fronte deve responsabilizzarsi. Il Pil in Lombardia non cresce da 15 anni e il tasso di laureati è più basso di altre regioni europee delle stesse dimensioni come la Catalogna».

Ecco perchè è importante andare a votare: «Per dimostrare che vogliamo essere partecipi, che non intendiamo accontentarci, che vogliamo portare il nostro contributo, perché ci interessa farlo», è l’appello finale della vicepresidente di Politics, Hub che invita i suoi coetanei «a dare questo segno di responsabilità e di voglia di cambiare le cose. A votare con fierezza al massimo delle vostre conoscenza, perché sono convinta che questa generazione abbia molto da dare e questa è una occasione da non perdere per dimostrarlo»