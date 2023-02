Pomeriggio culturale a Lonate Pozzolo con la presentazione del libro “Italia 1636. Il sepolcro degli eserciti”

Sarà presente anche l’autore Gregory Hanlon, professore ordinario di Storia dell’Europa moderna all’Università Dalhousie in Canada

L’Amministrazione Comunale di Lonate Pozzolo invita la cittadinanza alla presentazione del libro “Italia 1636. Il sepolcro degli eserciti” di Gregory Hanlon prevista domenica 26 febbraio 2023 dalle ore 15:00 alla Sala “Ulisse Bosisio” del Monastero S. Michele sito in via Cavour, 21.

Saranno presenti l’autore Gregory Hanlon, professore ordinario di Storia dell’Europa moderna all’Università Dalhousie in Canada, specialista di storia dei comportamenti dal XVI al XVIII secolo in Francia e in Italia; Luca Stefano Cristini autore di libri sulla guerra dei trent’anni e sulla Battaglia di Tornavento; coordina il prof. Franco Bertolli.

Nell’occasione sarà proiettato il video della 24^ Rievocazione Storica della Battaglia di Tornavento a cura dell’autore Stefano Businaro e saranno esposti i reperti storici ritrovati sul luogo della Battaglia: il fosso del Panperduto.

Al termine verrà offerto un rinfresco a cura di Associazione Anziani A.P.S. A.N.C. e S.C.A.O. di Lonate Pozzolo.