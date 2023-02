Porte aperte del liceo Crespi di Busto agli studenti delle medie in occasione del Dantedì

Il prossimo 24 marzo ricorre il Dantedì. Come ogni anno, il Liceo Daniele Crespi di Busto Arsizio celebrerà il sommo poeta.

Ci sarà una novità: per l’occasione le porte del Liceo si apriranno anche ai giovani studenti delle scuole medie del territorio, che verranno accompagnati attraverso giochi e laboratori alla conoscenza di Dante e delle sue opere.

Sarà un momento di festa, di scambio e di incontro. Saranno infatti gli stessi studenti del Liceo a ideare e condurre le lezioni, i laboratori e i giochi pensati per i propri coetanei, ma anche per i compagni più piccoli. Se dunque per gli alunni e le alunne del Crespi sarà un modo per conoscere qualche aspetto poco noto del poeta, per i ragazzi e le ragazze delle scuole medie sarà un’interessante occasione per incontrare il grande autore, ma anche per fare un primo passo nella scuola superiore.

Collegandosi al sito della scuola (e a questo link ) sarà possibile fare un tuffo nel passato nei Dantedì degli scorsi anni: si avrà l’opportunità di scoprire riletture, approfondimenti, sceneggiature e rivisitazioni in chiave moderna delle opere del nostro autore… e scoprire così che Dante è davvero di tutti e che sa ancora parlare a tutti.