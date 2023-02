Pozzecco richiama in nazionale Guglielmo Caruso e Tomas Woldetensae

Ci sono anche due giocatori della Openjobmetis Varese nella rosa di 16 nomi convocati da Gianmarco Pozzecco per le ultime due partite di qualificazione ai prossimi mondiali di pallacanestro, ai quali gli azzurri sono già certi di partecipare grazie ai risultati precedenti. Il c.t. (appena diventato papà della piccola Gala) ha chiamato sia Tomas Woldetensae sia Guglielmo Caruso che sono quindi i lizza per un posto a referto nelle partite con Ucraina e Spagna.

Per entrambi i biancorossi si tratta di una conferma visto che avevano assaggiato la Nazionale negli ultimi scampoli della gestione Sacchetti ed erano tornati in gruppo proprio con Pozzecco sia nell’estate scorsa – prima degli Europei ai quali non erano stati convocati – sia nella “finestra” autunnale. Raduno e primo allenamento sono in programma a Bologna lunedì e martedì, poi la squadra si trasferirà a Livorno per altre sedute e per la prima partita.

Gli Azzurri giocheranno infatti contro l’Ucraina al Modigliani Forum di Livorno giovedì 23 febbraio alle 21 per poi spostarsi a Caceres dove affronteranno la Spagna di Sergio Scariolo domenica 26 alle 18. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai Sport, Eleven e Sky Sport.

I CONVOCATI

#0 Marco Spissu (Venezia); #1 Niccolò Mannion (V. Bologna); #6 Paul Biligha (Milano); #12 Diego Flaccadori (Trento); #16 Amedeo Tessitori (Venezia); #17 Giampaolo Ricci (Milano); #22 Giordano Bortolani (Verona); #24 Riccardo Moraschini (Venezia); #28 Davide Casarin (Verona); #29 Andrea Mezzanotte (Brindisi); #30 Guglielmo CARUSO (Varese); #35 Mouhamet Rassoul Diouf (Reggio Emilia); #36 Riccardo Visconti (Pesaro); #37 Alessandro Cappelletti (Verona); #40 Luca Severini (Tortona); #53 Tomas WOLDETENSAE (Varese)