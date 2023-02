Premiata un’alunna del liceo Galilei di Laveno Mombello per un concorso scolastico regionale

Un’alunna di classe V Amministrazione, finanza e marketing dell’Istituto ITEP “Galileo Galilei” di Laveno Mombello si è classificata prima al XV Concorso scolastico regionale dal titolo “Guerra ed esodo dell’Istria, Fiume e Dalmazia. Cause e conseguenze dei conflitti sul confine Orientale”, nell’ambito delle celebrazioni per la Giornata del ricordo 2023 dedicata alla memoria delle vittime delle foibe e degli italiani che furono costretti a fuggire dalla Jugoslavia titina nel secondo dopoguerra.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 16 febbraio 2023 a Milano, presso Palazzo Pirelli, alla presenza delle Autorità, degli organizzatori e dei membri della giuria del concorso.

«Il brillante risultato conseguito, oltre a rappresentare motivo di orgoglio e soddisfazione nella sua missione didattica, rappresenta per lo storico istituto scolastico lavenese ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada già da anni intrapresa, ovvero quella del ricordo e della commemorazione, in nome dei principi di legalità e democrazia, di tutte le vittime di orrori e stragi, di guerra e di mafia, soprattutto in questo difficile periodo che l’Europa sta affrontando», spiegano dall’istituto di LAveno Mombello.

«Solo infatti contribuendo a diffondere costantemente soprattutto tra i giovani il ricordo dei sanguinosi errori del passato sarà possibile preparare un futuro che possa guardare alle tragedie provocate da soprusi, menzogne e sopraffazioni come ad un passato che non torni mai più», concludono dalla scuola.