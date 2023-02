Premiati dal questore i poliziotti di quartiere impegnati a Varese

Due arresti, 300 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate, 650 persone identificate. Sono alcuni dei numeri del bilancio di quattro mesi di attività dei Poliziotti di quartiere impegnati a Varese. Il Questore Michele Morelli ha incontrato e premiato i quattro agenti che si muovono a piedi o in “e-bike” nelle vie più periferiche della città.

Tra le attività effettuate anche il deferimento in stato di libertà 48 persone, di cui 14 per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, e il sequestro di 600 euro in contanti, provento dell’attività delittuosa.

«Punto di riferimento per cittadini e commercianti e deterrente per cittadini poco onesti, i Poliziotti di Quartiere svolgono il loro servizio di contrasto ai reati predatori a stretto contatto con la gente. Pattugliano costantemente le vie del centro cittadino e i parchi pubblici, meta di numerosi giovani e famiglie» ha voluto sottolineare il Questore.