Il Premio Chiara riporta l’amore per la lettura a Varese

Si comincia ad aprire il sipario sul Premio Chiara 2023. Gli organizzatori hanno presentato i quattro concorsi, gli ospiti e gli incontri della prossima edizione. Confermati i bandi per gli autori editi, inediti e giovani insieme al premio dedicato ai videomaker. Anche quest’anno, inoltre, il calendario del Festival del racconto di Varese sarà ricco di iniziative tra conferenze, interviste agli autori e presentazioni di libri.

Gli eventi

Gli incontri con i finalisti del 35° Premio Chiara e la premiazione finale, vero momento clou della rassegna, sono già stati fissati. I finalisti verranno intervistati sabato 14 ottobre alla Biblioteca comunale di Lugano da Vittorio Colombo, Luca Saltini e Stefano Vassere, mentre domenica 15 ottobre al Maga di Gallarate parleranno insieme a Luca Crovi. L’estrazione dei vincitori del Premio Chiara Giovani e Premio Chiara Inediti sarà sempre domenica 15 nel pomeriggio in Sala Napoleonica alle Ville Ponti di Varese, per l’occasione i finalisti verranno intervistati da Mauro Novelli. L’associazione Amici di Piero Chiara è inoltre al lavoro per contattare le personalità che riceveranno il Premio Chiara alla Carriera e il Premio Chiara le Parole della Musica.

Agli eventi del Premio Chiara 2023 parteciperanno Mauro Novelli, Antonio Franchini e Luca Crovi per presentare le Altre storie di Montalbano di Andrea Camilleri (Mondadori). Con lo psicologo Alberto Pellai, autore del libro senza parole Io ti perdono Alex, a volte basta poco per fare la pace. Una storia per imparare a chiedere scusa (DeAgostini) si parlerà dell’importanza del perdono. Vi saranno inoltre due omaggi dedicati ad altrettanti figure della letteratura italiana: Italo Calvino e Giovanni Testori. Si parlerà poi di editoria insieme a Ernesto Ferrero e Gian Arturo Ferrari. Ci sarà anche un momento dedicato ai gialli.

L’organizzazione è inoltre in contatto con Matteo Bussola, Niccolò Ammaniti e Vittorio Sgarbi per gli incontri con gli autori. Uno spazio del festival andrà anche allo sport grazie alla partecipazione di tre a campioni: la sciatrice Marta Bassino intervistata dal cestista Gianmarco Pozzecco e il tennista Adriano Panatta per la presentazione del suo nuovo libro. Verrà inoltre presentato un libro su Andy Warhol, una biografia del missionario don Vittorio Pastori a cura di Gianni Spartà e un incontro dedicato all’arte e all’architettura del Ventennio a Varese.

Il concorsi

Premio Chiara Editi

Il concorso è aperto a editori, autori e alle loro raccolte di racconti edite sia in Italia che in Svizzera. I tre finalisti saranno decisi dalla giuria tecnica composta dallo scrittore Romano Oldrini, il responsabile della Provincia di Lecco Vittorio Colombo, lo scrittore Luca Crovi, il docente emerito dell’Università Cattolica di Milano Roberto Ghiringhelli, il giornalista Andrea Kerbaker, la scrittrici Marta Morazzoni, il docente di letteratura italiana all’Università Statale di Milano Mauro Novelli, il docente emerito dell’Università Cattolica Ermanno Paccagnini, lo scrittore Luca Saltini, il direttore della Biblioteca di Lugano Stefano Vassere, il caposervizio cultura della Prealpina Mario Visco e lo scrittore Andrea Vitali. A decidere il vincitore saranno però i voti della giuria dei 150 lettori, selezionati tra Italia e Svizzera.

Premio Chiara Giovani

Il Premio Chiara Giovani è dedicato a ragazze e ragazze nati tra il 2003 e il 2008. Ogni partecipante dovrà realizzare un testo ispirato al tema “Eccomi”. Gli studenti delle scuole che hanno aderito potranno partecipare a un incontro col docente di filosofia dell’Università dell’Insubria Fabio Minazzi dedicato proprio al tema del concorso. I finalisti saranno decisi dalla giuria tecnica presieduta da Antonio Pascale scrittore e vincitore del Premio Chiara 2022 e composta da: Michele Airoldi docente del Liceo Cavalieri Verbania, Andrea Bianchetti docente CPC Lugano e CPT Bellinzona, Cristina Boracchi dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, Davide Circello docente Liceo Lugano 1, Salvatore Consolo dirigente Liceo Classico Cairoli Varese, e Alessandro Guglielmi giornalista Varesenews. I vincitori saranno scelti anche questa volta dalla giuria dei 150 lettori.

«Per l’occasione – spiega Bambi Lazzati, responsabile del Premio Chiara – abbiamo introdotto un nuovo premio intitolato “Un racconto per un viaggio”. Ad assegnarlo saranno 25 giurati scelti tra gli autori che si sono distinti nelle scorse edizioni del Premio Chiara Giovani. Il vincitore riceverà un viaggio per due persone».

«Questo concorso – commenta Enzo Laforgia, consigliere comunale di Varese – ha il merito di mettere in contatto realtà diverse, ma soprattutto di avvicinare i giovani al piacere della scrittura e della lettura. Ogni anno è una soddisfazione leggere così tanti elaborati che si distinguono tanto per creatività quanto per rigore».

«Un’iniziativa importante anche per combattere il disagio giovanile – aggiunge Cristina Boracchi – che spesso nasce dal non poter esprimere se stessi. Attraverso questo tema semplice ed evocativo, il premio sarà un’ottima occasione per permettere ai giovani di raccontarsi».

Premio Chiara Inediti

Il premio è riservato a raccolte di almeno tre racconti che non sono mai stati pubblicati. A scegliere il vincitore sarà la giuria tecnica presieduta da Andrea Fazioli scrittore e giornalista, e composta da Andrea Giacometti direttore VareseReport, Mario Iodice, docente Liceo Classico Cairoli Varese, Marco Linari giornalista freelance e Stefania Radman giornalista Varesenews. Del racconto selezionato saranno realizzate 200 copie da Macchione Editore.

Concorso Videomaking

Il concorso è aperto ai videomaker che vorranno cimentarsi nella realizzazione di un corto di massimo 10 minuti ispirato a un racconto di Piero Chiara. Il vincitore e la menzione verranno selezionati dalla giuria composta da Domenico Lucchini presidente direttore emerito CISA Locarno, Gianmarco Gaspari docente letteratura italiana Università dell’Insubria, Giorgio Ghisolfi regista e docente, Matteo Inzaghi direttore Rete 55,

Bernardino Marinoni giornalista e cultore di Piero Chiara, Antonio Mariotti responsabile redazione spettacoli Corriere del Ticino e Marina Spada docente regia Scuola Cinema Luchino Visconti Milano.

Apre la campagna tesseramenti del Premio Chiara

Chi volesse sostenere il lavoro dell’associazione Amici di Piero Chiara può diventare socio partecipando alla campagna di tesseramento. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Premio a questo link.