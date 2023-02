Il processo Maja, gli ex abbonati di Olympus e gli eventi del weekend nel podcast del 16 febbraio

Le notizie del podcast di venerdì 17 febbraio

Così Nicoló Maja ha spiegato la scelta di presentarsi in udienza con una maglietta nera che aveva stampati i volti delle due vittime. Il 24enne è l’unico sopravvissuto alla strage di Samarate eseguita dal padre Alessandro e in cui hanno perso la vita Stefania Pivetta e la figlia Giulia l’udienza di oggi si è conclusa con il conferimento dell’incarico al perito, il professor Marco Lagazzi, il quale dovrà stabilire se Alessandro Maja è in grado di stare in giudizio. Nicoló si è trovato così a pochi metri di distanza da dove era seduto il padre, il quale non ha rivolto nemmeno uno sguardo verso il figlio sopravvissuto ma costretto a vivere su una sedia a rotelle per causa sua. La notte del 4 maggio, infatti, Alessandro Maja, geometra affermato con studio a Milano, ha messo in atto lo sterminio della propria famiglia, angosciato da problemi economici e famigliari, mai chiariti. La moglie Stefania e la figlia Giulia passarono velocemente dal sonno alla morte mentre Nicoló sopravvisse lottando tra la vita è la morte per mesi fino ad una lenta e graduale ripresa che non gli ha permesso, però, di tornare a camminare. Prossima udienza per l’esame del perito è prevista per il 19 maggio. In quell’occasione verrà sentito anche l’imputato.

È stato trovato morto Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia dal terremoto dello scorso 6 febbraio, che ha causato oltre 41 mila vittime tra Siria e Turchia. A comunicarlo con un tweet è il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Dopo tre giorni di ricerche nell’hotel che lo ospitava, vigili del fuoco e guardia di finanza hanno individuato attraverso le planimetrie la camera da letto, quindi nel pomeriggio di oggi è stato individuato il corpo, recuperato dalle squadre Usar turche. Ad effettuare il riconoscimento è stato il personale di polizia, carabinieri e ambasciata italiana.

Il mancato matrimonio tra due grandi realtà del fitness a Varese, l’Olympus e il Life, sta avendo ripercussioni sui molti utenti che avevano sottoscritto un abbonamento con Olympus Avant e che in questo momento non hanno una palestra nella quale allenarsi. Per questo motivo è stata lanciata una class action che ha già raccolto oltre 250 aderenti. I responsabili stanno lavorando su due fronti: quello sportivo, per ottenere convenzioni con altre palestre ma anche quello legale. Nei prossimi giorni infatti gli aderenti alla class action incontreranno on line un avvocato di Milano. Sul tavolo la necessità di recuperare i soldi degli abbonamenti pagati in anticipo a Olympus, in alcuni casi a pochi giorni dall’avviso della chiusura della palestra di via Pirandello.

Il fine settimana in arrivo ha i colori del Carnevale tra feste, carri e i cortei in maschera a Varese e provincia. Ultimi giorni per vedere l’esposizione di Renato Guttuso al Castello di Masnago mentre lo Spazio Farioli a Busto Arsizio presenta la mostra che ama la natura con le opere di Diana Forassiepi. A Gallarate entra nel vivo Filosofarti. Andrea Moro intervista uno dei due ospiti internazionali di quest’anno, Noam Chomsky: il filosofo e linguista americano

Per chi ama la natura sabato 18 febbraio i bambini raccoglieranno foglie e legnetti per farsi una maschera insieme alla Lipu della Palude Brabbia. Per tutti gli altri appuntamenti consultate l’agenda di VareseNews.

Gli appuntamenti sportivi del fine settimana delle nostre squadre

Sarà la Pro Patria a inaugurare il fine settimana sportivo delle nostre squadre nel weekend in arrivo. I Tigrotti di mister Vargas ospitano dalle ore 17:00 allo “Speroni” la Pergolettese terzultima in classifica. Attenzione però a sottovalutare l’incontro: all’andata i biancoblu caddero a Crema e in questa occasione devono fronteggiare un’emergenza in difesa. Assenti Lombardoni infortunato e Saporetti squalificato: giocheranno Sportelli, Boffelli e Molinari davanti a Del Favero.

Sempre sabato ma dalle 19:30 ultima trasferta prima dei playoff per i Mastini Varese di hockey su ghiaccio impegnati in provincia di Bolzano contro l’Appiano. Per Vanetti e compagni c’è l’occasione di mantenere l’imbattibilità e garantirsi il primo posto matematico sulla griglia dei playoff.

Veniamo quindi alla giornata di domenica con la Serie D di calcio dalle 14:30. Scontro salvezza per il Città di Varese che viaggia nel Bresciano per affrontare il Breno, squadra che segue i biancorossi di un solo punto. Derby nel girone A tra Castellanzese e Legnano; nel B invece la Varesina attende la Caratese mentre la Caronnese va a Desenzano. In serata, alle 19:30, tocca infine alla E-Work Busto Arsizio di pallavolo femminile che ospita Bergamo in viale Gabardi. Le recenti vittorie in campionato hanno rimesso in carreggiata le Farfalle che ora puntano proprio a scavalcare in classifica le orobiche. Ferma invece la Openjobmetis per le Final Eight di Coppa Italia che hanno visto i biancorossi perdere nei quarti contro Pesaro.

