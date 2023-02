Prorogato il bando del Comune di Varese per il Lido della Schiranna e l’Isolino Virginia

È stato prorogato il bando per la gestione delle aree del Lido Schiranna e Isolino Virginia: il termine per la presentazione delle offerte è previsto per giovedì 23 febbraio alle ore 12:00. La proroga accoglie anche la richiesta da parte di alcuni operatori che hanno effettuato i sopralluoghi e richiedono più tempo per preparare la documentazione relativa ai progetti.

La concessione d’uso riguarda il compendio del Lido Schiranna, con relativi servizi di ristorazione, gestione delle piscine e della spiaggia adiacente, che dovrà essere attrezzata durante la stagione estiva in accordo con l’Autorità di bacino.

La concessione comprende poi le attività di custodia e valorizzazione del sito museale dell’Isolino Virginia, con la gestione del ristorante presente. Il bando include inoltre la disponibilità ad attivare un servizio di navigazione tra Lido Schiranna e Isolino Virginia, utilizzando i pontili di attracco che sono stati realizzati dal Comune di Varese. Il collegamento dovrà avvenire con l’utilizzo di un’imbarcazione da almeno 10 posti, nel rispetto della normativa vigente, e dotata sia di motori elettrici che endotermici. La concessione d’uso dovrà avere una durata di dieci anni.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.