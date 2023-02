“Psicologia dello sport”: a Luino gli ultimi due incontri di approfondimento

Relatrice delle due serate, in programma giovedì 16 e venerdì 17 febbraio a Palazzo Verbania, sarà la dottoressa Francesca Franchi

Dopo gli incontri dedicati alle origini e obiettivi della psicologia dello sport e al ruolo dell’allenatore – con particolare attenzione alla comunicazione con gli atleti – svolti a novembre e dicembre 2022, il ciclo di quattro incontri dedicati al tema della “Psicologia dello sport” si conclude con i seguenti appuntamenti:

Giovedì 16 febbraio alle ore 20:30 «Strumenti dello psicologo dello sport» – Incontro focalizzato sulla figura dello psicologo dello sport in relazione con l’allenatore e lo staff, gli strumenti che può mettere in campo lo psicologo in sport individuali e di squadra

Venerdì 17 febbraio alle ore 20:30 «Genitori a bordo campo» – Incontro rivolto ai genitori che inevitabilmente ricoprono un ruolo all’interno del contesto sportivo; verrà approfondita la loro presenza e influenza sul contesto e sui figli giocatori

Come in quelle precedenti, relatrice delle due serate sarà la dottoressa, psicologa, psicologa dello sport e psicoterapeuta in formazione Francesca Franchi.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito del comune: PSICOLOGIA DELLO SPORT