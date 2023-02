Il Punto prelievi dell’Ospedale di Luino anticipa l’apertura tutti i martedì

Il Punto prelievi dell’Ospedale di Luino, sito al piano meno 1 del Padiglione centrale, dal prossimo 7 marzo, e solo per le giornate di martedì, seguirà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle 6.30 alle 8.30, anziché dalle 8.00 alle 10.00.

Questa soluzione, attuata in modalità sperimentale per un periodo di tre mesi, si propone di fornire un servizio più rispondente alle necessità dei lavoratori, tra cui i tanti frontalieri della zona, per i quali le assenze dal lavoro non sono facilitate contrattualmente e che hanno necessità di sottoporsi a rigidi controlli periodici in materia di Medicina del lavoro.

Si confermano, invece, gli orari già in vigore al Punto prelievi per i restanti giorni: in accesso diretto, cioè senza prenotazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 10, mentre per il ritiro referti, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 15.