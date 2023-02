“Quelli delle Sette” sotto i portici di Taino: al microfono i commercianti e i giovani talenti

Come ogni fine settimana che si rispetti, anche venerdì 3 febbraio, il weekend del Basso Verbano sarà inaugurato dalla trasmissione che coniuga impresa e territorio: Quelli delle Sette. A partire dalle ore 19 il popolare format radiofonico, in onda sulle frequenze di Radio Village Network, torna a Taino, nella “Terra dei campioni“.

Dopo aver avuto ospite il “Puma di Taino” Alessandro Covi lo scorso autunno, sotto i portici in centro al Paese sulle colline del Lago Maggiore il trio di speaker formato da Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milano avrà infatti ai microfoni un altro talentino dello sport Davide Verità, campione mondiale di canottaggio nelle categorie giovanili (Under23).

Proprio i giovani saranno i protagonisti della puntata che inaugura febbraio. Insieme a Verità, si alterneranno anche i ragazzi di Gente di Lago, associazione giovanile la cui sede si trova nei locali della ex biblioteca, al piano superiore del Teatro dell’Olmo. A presentare le attività socio-culturali dell’associazione saranno il presidente e il vice Andrea Bartolozzi e Davide Jurillo, che arricchiranno la puntata con l’esecuzione di un brano composto proprio durante le ore di attività e di “jam session” al cosiddetto “Spazio Giovani” tainese.

Per gli amanti dei libri non mancherà infine la voce di una scrittrice per bambini e ragazzi molto apprezzata e conosciuta sulla sponda sud del Lago Maggiore: Marta Trombetta, autrice dei Racconti di Tello (leggi qui la nostra intervista). Nei suoi “romanzi leggeri” Trombetta affronta con semplicità, ma senza essere superficiale, temi attuali per il pubblico più piccolo, come il bullismo, la dinamiche inerenti alla famiglia e il rapporto con la tecnologia.

Quelli delle Sette gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa e della Pro Sesto Calende.