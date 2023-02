“È tutto loro quello che luccica”, in scena Carlo Albè al Circolo QUi di Busto Arsizio

L’Associazione culturale “Il Quadrifoglio”, in collaborazione con la CGIL e l’Associazione giovanile “Co.Art.Azione” di Busto Arsizio, organizza sabato 18 febbraio alle ore 19.00 una serata all’insegna del buon teatro, della buona cucina e della buona musica al Circolo QUI di Busto Arsizio di via Scisciana 20.

Carlo Albè presenta il suo spettacolo: “È tutto loro quello che luccica”. Uno spaccato graffiante e ironico su precariato e politica, con l’accompagnamento musicale di Enrico Gerli. Tratto dal libro omonimo dell’autore bustocco, è la storia di un disoccupato, Brace, che si intreccia alle peripezie di un ex-Presidente del Consiglio che viene rapito nel corso di una festa. Due uomini nella stessa stanza. Due persone vicine ma lontanissime. Un uomo come tanti al cospetto di colui che ha guidato il nostro Paese. Come finirà?

Carlo Albè è attore, regista, scrittore, “contastorie” anticonvenzionale di origini bustocche ma emiliano d’adozione. Autore di diversi spettacoli teatrali, ha scritto, tra gli altri, il libro per i 100 anni della Pro Patria. Ma i temi che gli stanno a cuore sono altri: lavoro, povertà, emarginazione, politica e società. Nel 2013 pubblica “Stabile Precariato” che in pochi mesi diventa un “cult” nel mondo della narrativa indipendente, trasformandosi presto in un fortunatissimo spettacolo teatrale. Negli ultimi anni ha raccontato, su e giù per i teatri d’Italia, le vite di lavoratori, partigiani e sindacalisti, in collaborazione con la CGIL nazionale. La sua ultima fatica è datata gennaio 2023: narrazione, sotto forma di documentario, dell’Eccidio delle Fonderie Modenesi nel gennaio del 1950 con i Modena City Ramblers.

Ingresso gratuito. Dopo lo spettacolo, cena popolare con pizzoccheri a 8,00 € (su richiesta pizzoccheri vegani). Dalle 22.30 Musica dal vivo/ DJ set a cura di Co.Art.Azione