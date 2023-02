Una raccolta firme per riasfaltare via Sanvito a Varese

Una raccolta firme per sensibilizzare il comune a riasfaltare via Silvestro Sanvito, la grande arteria che porta di Varese, in cattive condizioni di manutenzione. E’ quello che propone il consigliere comunale Domenico Esposito (Forza Italia), dopo una serie di segnalazioni ricevute.

Per questo Esposito organizza anche un momento dedicato alla raccolta delle firme per la petizione: l’appuntamento è per martedì mattina, 21 febbraio, dalle 9 alle 10 alla pasticceria Canziani, in via Sanvito 82.

La raccolta firme sarà finalizzata a presentare una richiesta ufficiale in Comune, sostenuta dalle firme dei cittadini residenti in zona.