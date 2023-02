Raffaele Cattaneo nella top ten dei più votati, anche senza un seggio

Tra i dieci candidati più votati della provincia c’è anche Raffaele Cattaneo, che con i suoi 1733 voti è al decimo posto di questa particolare “classifica”. Un risultato importante, che però non ha permesso da solo di far portare in regione alla sua compagine, Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi, un consigliere dai nostri territori.

Noi Moderati ha ottenuto in totale l’1,17% dei voti (Per un totale regionale di 33.711) e un seggio in Regione: è stato assegnato a Vittorio Sgarbi, eletto in provincia di Milano.