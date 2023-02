Ragazzi e ragazze di Gorla Maggiore “al lavoro” sulla Costituzione

I ragazzi delle scuole medie di Gorla Maggiore scrivono la “loro” Costituzione, ragionando insieme su diritti e doveri, società, regole per la convivenza. È il progetto “Ri-Costituente”, portato avanti dalla commissione scuola di Anpi Provinciale Varese e approdato anche alle scuole secondarie di primo grado Volta, del Comprensivo Aldo Moro di Gorla Maggiore.

“Ri-costituente: la Costituzione del 2050” è «un’iniziativa di valore civile e di inclusione sociale che ha le sue radici nei giovani, con l’obiettivo di disegnare il futuro del nostro Paese. Ri-Costituente è un laboratorio permanente nel quale ragazzi e ragazze giovanissimi provenienti da tutta Italia scrivono in maniera partecipata una Costituzione Italiana per il 2050 e un Festival che si tiene in un paese o una città dove è nato o vissuto un componente dell’Assemblea Costituente».

Il progetto è nato per le scuole superiori, ma la Commissione Scuola in provincia di Varese ha proposto di allargare la fascia di età e ha invitato anche i ragazzi più giovani.

Nella mattinata di martedì 14 febbraio il progetto è stato proposto ai ragazzi delle classi 2° A e 2°B che hanno seguito con attenzione la stimolante presentazione di Clarissa Morena, dello staff di “Ri-Costituente”.

Il progetto proposto ai ragazzi si inserisce in un percorso di educazione alla cittadinanza che prevede, oltre all’acquisizione dei principi fondamentali della Costituzione, la condivisione dei valori della democrazia partecipata.

«L’obiettivo della Commissione Scuola ANPI Provinciale Varese è quello di contribuire a trasmettere i valori fondanti della nostra Costituzione alle nuove generazioni, coniugando la memoria storica con la formazione di una consapevole cittadinanza democratica, favorendo la solidarietà e contribuendo ad indirizzare i ragazzi alla partecipazione consapevole in una società in cui la pace, il rispetto, l’accoglienza tra le persone siano le idee guida. Nelle prossime settimane i ragazzi saranno guidati a scegliere uno o più articoli della nostra carta costituzionale e riscriverli cercando di renderli più attuali, anche attraverso l’uso di un linguaggio più comprensibile per la Generazione Z».

L’insegnante coordinatrice Elena Morandi guiderà gli studenti di 2°A e 2°B a riflettere sulla società e sulle regole di convivenza, sui diritti e doveri e sul valore della partecipazione. Un “laboratorio di cittadinanza” che sarà seguito anche da Marina Noce e Carolina Perfetti, della Commissione Scuola ANPI Provinciale Varese, che hanno confermato la loro disponibilità.

Grazie alla collaborazione di Nuccia Ferioli, presidente della sezione ANPI di Gorla Maggiore, si prevede di realizzare un momento di condivisione del lavoro dei ragazzi della Scuola A.Volta in occasione delle celebrazioni del 25 aprile 2023 a Gorla Maggiore.

Il risultato dei lavori prodotti dai ragazzi, rielaborazione grafica e/o verbale secondo le scelte degli insegnanti, sarà presentato in occasione di eventi pubblici promossi da ANPI Provinciale Varese e sarà inviato al “Festival di Ri-costituente 2023” che si terrà a Parma nel prossimo mese di giugno.