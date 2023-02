Rally dei Laghi, la sfida parte dalle iscrizioni. Tra Spataro e Di Palma ci sarà anche Crugnola

Inizia a comporsi l’elenco degli iscritti al Rally dei Laghi 2023, in programma venerdì 24 e sabato 25 febbraio con tanto di prova spettacolo d’apertura all’interno dell’ippodromo delle Bettole come era già avvenuto nel 2018. Le iscrizioni sono aperte da pochi giorni e registrano già alcuni nomi pesanti a partire dai due concorrenti che hanno infiammato l’edizione 2022, il vincitore Andrea Spataro (foto in alto) e il secondo classificato Giò Dipalma, tradito da un guasto meccanico nel finale di gara. Il luinese trapiantato in Val d’Intelvi e il malnatese avranno entrambi a disposizione una Skoda Fabia con la quale proveranno a duellare con quello che probabilmente sarà il grande favorito: Andrea Crugnola.

Il campione italiano in carica non ha ancora depositato l’iscrizione ma sarà della partita con il “pacchetto completo tricolore”, ovvero la Citroen C3 del team FPF Sport con Pietro Ometto. Ad annunciarlo è stata la scuderia EASI con i colori della quale Crugnola difenderà il titolo italiano assoluto nel CIAR. Il “Laghi” sarà una sorta di gara test prima della stagione tricolore ma è difficile pensare a un Crugnola concentrato solo sulla messa a punto della vettura, tanto più che ormai conosce la C3 come le sue tasche. Vedremo se oltre a lui ci sarà anche Damiano De Tommaso, il giovane talento di Ispra che è stato l’unico in grado di contendere lo “scudetto” ad Andrea nel 2022.

Sempre a proposito di piloti impegnati nel CIAR, ci sarà senza dubbio anche il giovane Riccardo Pederzani che ha già partecipato al tricolore junior nel 2021. Tanti i protagonisti di casa nostra già annunciati: una vettura di classe Rally2 – una Volkswagen Polo – sarà tra le mani del valcuviano Barsanofio Re mentre nella stessa categoria ci sarà il ritorno in gara di Alessandro Ripoli. Il pilota varesino è rimasto assente da tempo dai rally a causa di un problema fisico che mal si coniuga con la guida e in un’occasione al Laghi ha vestito i panni dell’opinionista per VareseNews; stavolta però sarà al volante.

Sulle strade del “Laghi” ci sarà anche una vettura Wrc, la Citroen Ds3 dello svizzero Mirko Puricelli; altri concorrenti già certi sono Meli, il ligure della Valmarchirolo Fredducci e il bergamasco Locatelli ma come detto la entry list è ampiamente in fase di compilazione. Detto di Crugnola e De Tommaso, si attendono anche altri due veterani della gara varesotta, il lavenese Pippo Pensotti e il besnatese Beppe Freguglia, quattro volte campione da queste parti.

Andrea Crugnola – foto Acisport

VALIDITA’ – Come di consueto, il “Laghi” è valido per una serie di classifiche a partire da quella più importante ovvero la Coppa Rally di Zona. Varese è compreso nella “Seconda Zona” (Lombardia e Liguria) e concorre alla graduatoria che garantirà al vincitore la partecipazione alla finalissima di Coppa Italia (Rally del Lazio di Cassino). La gara varesotta sarà anche il primo appuntamento del neonato Lakes Rally Trophy, una challenge che unisce “Laghi”, “Valle Intelvi” e lo svizzero “Rally del Ticino” un po’ come accade per il Trittico Lombardo di ciclismo.

La prova di febbraio sarà valida inoltre per l’R Italian Trophy e per il Michelin Trofeo Italia (entrambi gestiti dallo Sport Team Equipment) mentre il vincitore della classe N2 riceverà il Trofeo Luca Montesano, istituito alla memoria del compianto rallysta di Travedona Monate grazie alla volontà di un gruppo di amici. In palio in questo caso un premio in denaro pari all’iscrizione e la partecipazione gratuita allo shakedown dell’edizione 2024. Per le vetture storiche invece ci sarà la 3a edizione della Rievocazione Rally Aci Varese.

IL “LAGHI 2023” SU VARESENEWS – Come di consueto il “Rally dei Laghi” avrà ampio spazio sul nostro giornale: dai giorni precedenti la gara sarà disponibile un liveblog che conterrà notizie, immagini, curiosità e informazioni di servizio sulla gara. Poi, quando la competizione prenderà il via, spazio agli aggiornamenti in tempo reale sull’andamento della corsa. Chi volesse legare il proprio marchio commerciale al liveblog di VareseNews può contattare il nostro ufficio commerciale all’indirizzo marketing@varesenews.it.