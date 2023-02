Ricarica per genitori di preadolescenti: due incontri con la pedagogista

Mercoledì 15 e 22 febbraio alle 20.30 nella sede di Mamme in cerchio Roberta Broggi incontra i genitori per parlare di sguardi e parole, slanci e incertezze

Man mano che i figli crescono le esigenze cambiano e le modalità di relazione anche. E spesso i genitori si sentono spiazzati. Per questo l’associazione Mamme in cerchio di Azzate promuove due incontri gratuiti per genitori di ragazzi preadolescenti, con la pedagogista Roberta Broggi: per consolidare le competenze dei genitori e regalare alle mamme e ai papà due bei momenti di riflessione e di ricarica nelle serate di mercoledì 15 e 22 febbraio.

Mercoledì 15 febbraio ore 20.30

CONTINUA A GURADARMI; HO SEMPRE BISOGNO DI TE

Lo sguardo e le parole nella preadolescenza dei figli

Mercoledì 22 febbraio ore 20.30

IL CORAGGIO E LA PAURA

Crescere tra slanci e incertezze

La partecipazione agli incontri è gratuita ma per motivi organizzativi è gradito messaggio di conferma al 338 6996586.

Gli incontri si svolgeranno nella sede delle Mamme in cerchio in via Volta 44 ad Azzate.