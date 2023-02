Riconoscere i pericoli che si nascondono in rete: a Porto Ceresio una serata interattiva per i genitori

Ultimo incontro a Porto Ceresio per il ciclo “Bulli o mediatori. Educare insieme con lo stesso obiettivo“, un’iniziativa promossa dal Comune, dalla Parrocchia e dall’Istituto comprensivo Fermi.

L’appuntamento è per venerdì 17 febbraio alle 20,45 in Sala Luraschi.

L’incontro – intitolato “Sicurezza in rete, bullismo, cyberbullismo” – è un workshop interattivo con gli esperti di HPE (Hewlett Packard Enterprise) che illustreranno a genitori ed educatori, con esempi concreti, “navigando” insieme, i pericoli che si nascondono in rete, le nuove tendenze della rete e le tecniche per proteggere i ragazzi.

L’obiettivo è quello di imparare a riconoscere i pericoli ed educare i minori ad una maggiore consapevolezza digitale per l’uso sicuro della rete.

Ingresso libero.