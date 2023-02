Rinnovata e più sicura: riapre l’area giochi di Villa Recalcati a Varese

È nuovamente disponibile al pubblico l’area giochi del parco di Villa Recalcati. Il parco storico della Villa, situato dietro gli uffici della Prefettura e della Provincia di Varese, presenta un’area giochi ora completamente rinnovata e fruibile in tutta sicurezza dalla cittadinanza.

I lavori si sono conclusi questa settimana e prevedevano l’installazione di un’altalena nuova, di una torre con scivolo, palestrina e arrampicata. Alla base è stata posata una nuova pavimentazione che permette di smorzare eventuali cadute e avere una migliore stabilità durante l’attività di gioco. Inoltre, sono state installate nuove panchine e cestini per la raccolta rifiuti. Gli altri giochi presenti, invece, sono stati protagonisti di opere di manutenzione.

Gli interventi all’area giochi fanno parte di un progetto molto più ampio di migliorie e manutenzione dei beni dell’ente. Il progetto prevedeva la fornitura e la posa dei giochi in modo da riattivare l’area dismessa, ma anche interventi futuri di ripristino della fontana centrale del parco e di ripiantumazione, in parte già avvenuta, dopo il periodo di siccità dei mesi estivi. Infatti, in seguito della stagione estiva 2022, è stato realizzato un “restauro arboreo” grazie al reimpiantato di esemplari di bosso al fine di ricostruire fedelmente le siepi con nuovi esemplari. I finanziamenti degli interventi alle aree verdi attrezzate provengono in parte dall’ente e in parte dall’offerta tecnica della ditta che si è aggiudicata i lavori tramite appalto. Un lavoro di implementazione e valorizzazione molto atteso dalla cittadinanza e molto sentito dall’ente che sta operando per ridare splendore al parco di Villa Recalcati: giochi rinnovati, maggiore attenzione alle aree verdi e accorgimenti per la sicurezza dei più piccoli.

Ricordiamo che il parco è accessibile al pubblico dal cancello di via Daverio nei seguenti orari: nei mesi estivi dal lunedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.00; nei mesi invernali dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10 alle 16.30.