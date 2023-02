I risparmi del varesini, il Del Ponte al freddo e gli eventi del weekend nel podcast del 10 febbraio

Le notizie del podcast di venerdì 10 febbraio

Sono quasi 27 i miliardi depositati nei conti correnti bancari del Varesotto. Lo rileva l’ultimo rapporto del settembre 2022 reso pubblico dalla Camera di Commercio di Varese e dove emerge che precisamente ci sono 26 miliardi e 783 milioni di euro. Un incremento del +2,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sebbene la cifra sia inferiore al valore di dicembre 2021, quando toccò il record di 26 miliardi e 916 milioni. Nei primi nove mesi dello scorso anno hanno rallentato i depositi delle imprese (-9,3%), mentre si è registrato un lieve miglioramento nel risparmio delle famiglie (+0,5%).

L’Asst Sette Laghi ha affidato i lavori di progettazione per rifare la copertura del Padiglione Michelangelo dell’ospedale Del Ponte, spogliato dei pannelli lo scorso autunno per disposizione del Prefetto che li aveva giudicati pericolosi. Per lo studio, l’azienda ospedaliera ha disposto il pagamento di ulteriori 172.000 euro che vanno ad aggiungersi ai quasi 500.000 già pagati per la rimozione. Sulla questione si è in attesa di un chiarimento sulle responsabilità tant’è che l’ospedale ha segnalato alla Procura della Corte dei Conti. L’edificio senza copertura, però, sta evidenziando un aumento importante dei costi energetici, per questo motivo l’azienda ha deciso di avviare i lavori di progettazione della nuova facciata in attesa che si definisca chi pagherà.

Leo Gassman, Madame e Ariete scelgono il Varesotto per i loro video musicali. Dopo Levante che prima dell’inizio del Festival ha scelto Villa Paradisus di Varese per un servizio fotografico, pubblicato sul giornale Grazia, Leo Gassman ha girato la clip del suo brano in gara al festival di Sanremo al Circolo The Family di Albizzate mentre Madame ha scelto la storica e avveniristica villa di Casorate Sempione per il videoclip della canzone presentata al Festival. Infine nel video di Ariete sono visibile alcune immagini girate in Viale Europa a Varese.

Un weekend fra la neve a Cunardo con l’apertura, sabato 11 febbraio, della pista da scii di fondo intorno al paese. Il Cai Luino propone invece una domenica a spasso con le ciaspole sul monte Gambarogno.

Artisti contemporanei interpretano Varese alla Galleria Punto sull’Arte nella mostra “VA: 4 sguardi sulla città” che presenta opere di autori con linguaggi molto diversi chiamati a raccontare la città giardino.

Domenica mille bolle magiche trasformano il Teatro di Varese in un mondo di fantasia nello spettacolo della Fata delle bolle Silvia Gaffurini.

Venerdì 10 febbraio si celebra il ricordo dell’esodo istriano, tante le iniziative a Varese in provincia

per conservare il ricordo di tutte le vittime delle foibe.

Sabato l’attesa finale del Festival di Sanremo per gli amanti della musica popolare italiana mentre domenica e lunedì appuntamento elettorale per l’elezione del Presidente della Regione.

È il weekend dello storico e atteso derby di Lombardia sotto canestro. L’eterna sfida tra Pallacanestro Varese e Olimpia Milano va in scena domenica 12 febbraio dalle 17,30 al palasport di Masnago. Ospiti nettamente favoriti, anche in virtù di una settimana libera da impegni europei, Openjobmetis comunque al completo e desiderosa di misurarsi con la capolista a pochi giorni dalle Final Eight di Coppa Italia a Torino.

Il fine settimana dello sport inizia però sabato con il big match del campionato IHL di hockey: i Mastini Varese, in testa al Master Round, ospitano in via Albani il Caldaro dalle 18,30.

Veniamo al calcio. In Serie C la lanciatissima Pro Patria gioca sabato alle 14,30 sul campo del Trento, a sua volta formazione in grande ascesa. Intanto la presidente Patrizia Testa è entrata nel consiglio direttivo della Lega Pro.

Domenica alle 14,30 invece sarà derby al Franco Ossola dove il Varese ospita la Varesina: i biancorossi vogliono dare seguito alla vittoria di settimana scorsa, i rossoblu intendono consolidare la zona playoff.

Infine la pallavolo con la E-Work Busto Arsizio che attende – domenica alle 17 – il Megabox Vallefoglia.

