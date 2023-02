Il ristorante di Olgiate Olona festeggia l’arrivo della stella Michelin

Per il ristorante Ma.Ri.Na. di Olgiate Olona si tratta di una conferma ma l’arrivo di una stella Michelin non è mai un traguardo scontato e dunque, dopo l’assegnazione di novembre, ecco che lo staff del ristorante festeggia la consegna ufficiale del riconoscimento per l’edizione 2023.

Uno dei momenti più attesi dell’anno per i gourmet ma anche per appassionati e curiosi che, anche nell’edizione 2023 della “Rossa” troveranno il nome di tre locali della provincia di Varese. Ennesima conferma, infatti, per il terzetto che da diversi anni rappresenta il nostro territorio: il Ma.Ri.Na. di Olgiate Olona, l’Acquerello di Fagnano Olona e La Tavola di Laveno Mombello.