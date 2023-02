Rubano in una casa e scappano sui binari, uno dei ladri è ancora in fuga

I Carabinieri della Stazione di Varzo nella tarda serata di ieri – venerdì 10 febbraio – hanno arrestato per rapina un cittadino romeno 51 enne, in Italia senza fissa dimora.

Intorno alle ore 20, infatti, un cittadino residente a Varzo ha contattato la centrale operativa dei Carabinieri di Domodossola chiedendo l’immediato intervento poiché rincasando aveva sorpreso nel suo appartamento due sconosciuti che stavano rubando. I due una volta scoperti sono scappati dalla finestra.

Il proprietario dell’abitazione, anche al fine di dare l’esatta posizione dei malviventi in fuga, ha iniziato a seguirli a distanza e uno dei due malviventi gli ha lanciato un sasso colpendolo alla testa con una ferita con 20 giorni di prognosi riservata.

I fuggitivi hanno cercato di scappare lungo la linea ferroviaria che passa per Varzo. Al sopraggiungere del treno merci che viaggiava con direzione Domodossola – Briga, per evitare di essere investito si è gettato nella scarpata sottostante, quella che costeggia la linea ferroviaria procurandosi una frattura ad una gamba e ad un polso.

A quel punto è stato raggiunto dai carabinieri che hanno chiesto anche l’intervento di una ambulanza per le cure del caso, hanno recuperato in terra la refurtiva – consistita in alcuni monili e circa 1000 euro di denaro contante – e l’hanno restituita al legittimo proprietario.

Il romeno è stato quindi dichiarato in arresto per rapina e tuttora si trova piantonato in ospedale per le fratture che si è provocato nella caduta lungo la linea ferroviaria, che è rimasta interrotta per i dovuti accertamenti per circa due ore. Nessuna traccia, per ora, del complice che invece è riuscito a far perdere le proprie tracce.