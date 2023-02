Samuele Astuti, mister preferenze: “Profonda gratitudine per chi mi ha votato”

Nonostante la sconfitta importante del candidato di centrosinistra Pierfrancesco Majorino, il Partito Democratico tiene in provincia di Varese e si attesta al 21,82%, stabilmente secondo partito dietro a Fratelli d’Italia. Tra i voti di preferenza spicca il risultato del consigliere regionale riconfermato Samuele Astuti con le sue 8.384 preferenze, risultato che gli vale la riconferma a Palazzo Pirelli, ma che è ancora più incredibile data la scarsa affluenza. Astuti non solo è il più votato ma ha raccolto il 40% in più di preferenze, segno di come sia stato apprezzato il suo impegno e lavoro degli ultimi cinque anni.

«Sono molto dispiaciuto per il risultato del centrosinistra e di Pierfrancesco Majorino. La sua candidatura e il suo progetto erano pensati per imprimere una vera svolta alla Regione e lo ringrazio molto per l’attenzione che ha spesso dedicato alla provincia di Varese in questa campagna elettorale. Mi ha sconcertato anche il dato di affluenza: l’astensionismo è stato il protagonista di queste elezioni e oltre a dover essere adeguatamente analizzato e compreso, va affrontato per poter invertire questa pericola tendenza – commenta Astuti -. Sono personalmente molto soddisfatto per il risultato conseguito sul piano preferenze. Nonostante quasi la metà delle persone rispetto al 2018 si sia recata alle urne, sono ancora più numerose (più di 3mila) le persone che, rispetto alla scorsa elezione, hanno voluto accordarmi la loro preferenza. Desidero esprimere davvero una profonda gratitudine per quello che è un riconoscimento al lavoro di questi anni e un aspetto che per me è centrale: l’ascolto del territorio, dei suoi bisogni e delle sue necessità, in un mondo che è costantemente sottoposto a sfide e cambiamenti epocali. La Regione Lombardia, in questo, può svolgere un ruolo davvero fondamentale: il mio impegno sarà sempre volto a fare in modo che Regione Lombardia esprima al meglio le sue potenzialità e metta al centro il cittadino. Ora, già da stamattina, sono pienamente operativo per proseguire il lavoro (mai interrotto in realtà) a favore della comunità della provincia di Varese e di tutti i lombardi».