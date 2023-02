Per San Valentino il Cai propone un passeggiata alla scoperta di una “Luino nascosta”

Nel giorno di San Valentino, martedì 14 febbraio, il Cai Luino propone una bella escursione pomeridiana molto facile e adatta a tutti. Una passeggiata che si prefigge di far conoscere alcuni angoli poco noti di Luino.

L’itinerario partirà dal piazzale della Stazione FS di Luino e proseguirà lungo la ciclabile fino a raggiungere il nucleo di Voldomino Inferiore. A questo punto si rientrerà costeggiando nella prima parte il fiume Tresa e poi il percorso dell’andata.

PROGRAMMA

Ore 13:20 ritrovo alla Stazione di Luino

Ore 13:30 inizio camminata

Tempo escursione: h 2,30 – dislivello totale 80m – difficoltà T/E

Accompagnatori: Gianni 3387768131– Antonella 3477592436

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 7 febbraio ore 9:00 a venerdì 10 ore 18:00. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapito degli accompagnatori citati sopra. In caso di meteo avverso escursione annullata