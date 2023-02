San Valentino, i luoghi e gli eventi più romantici a Varese e in provincia

(Nella foto: le lucine di San Valentino a Laveno Mombello, foto di Roberto Crepaldi) – Bella e sorprendente, la provincia di Varese offre tanti luoghi affascinanti e diversi eventi per aprire il proprio cuore all’amata o all’amato e trasformare San Valentino in una giornata davvero romantica.

LAGO MAGGIORE FA RIMA CON AMORE

Chi è in cerca di situazioni e luoghi romantici sulle due sponde del Lago Maggiore troverà sicuramente la sua meta per una giornata indimenticabile sia con itinerari dove a farla da padrona è l’acqua, sia salendo in quota e guardando il lago dall’alto.

In questo articolo pubblicato su VerbanoNews tante idee e luoghi dove ambientare la propria festa degli innamorati:

CUORI E NON SOLO: L’AMORE COLORA PAESI E CITTA’

In occasione di San Valentino diversi comuni del Varesotto hanno lanciato iniziative e preparato sfondi romantici per attirare gli innamorati.

Due cuori rossi e una tazza cioccolata calda sono la proposta dell’associazione commercianti di Laveno Mombello per chi vuole scambiarsi un bacio sul lungolago al tramonto, magari dopo aver fatto visita nella biblioteca comunale alla mostra di Arianna Niero che ricama poesie d’amore su antichi tessuti.

A Somma Lombardo l’Amministrazione comunale, in collaborazione con gli studenti del Cfp Ticino Malpensa, ha “sottolineato” i luoghi più romantici della città con installazioni ideali per scattarsi una foto e partecipare all’iniziativa “Una Somma di cuori”.

Tanti cuori e un’atmosfera che invita all’amore anche a Sesto Calende, dove il Gruppo Commercianti e Artigiani e la Pro Sesto Calende hanno deciso di dare un tocco super romantico alla stretta via Zutti e all’area pedonale di piazza Mazzini, trasformate in una “little Paris” e i commercianti hanno allestito vetrine e installazioni in occasione di San Valentino.

STORIE D’AMORE IN PAROLE E MUSICA

Per gli amanti della musica da non perdere il concerto “Canti d’amore” all’Università dell’Insubria di Varese, omaggio all’amore e ai talenti locali per la XXII Stagione concertistica dell’Ateneo, come sempre con ingresso libero.

Anche a Marnate i sentimenti si traducono in musica, con lo spettacolo “Cantare l’amore”, in programma sabato 18 febbraio in Sala consiliare: qui la locandina

A Tradate il Centro didattico scientifico del Parco Pineta propone per la la notte di San Valentino “Racconti intorno al fuoco”, per scoprire le storie più romantiche narrate dalle stelle, tra passioni, amori e sentimenti che si nascondono nel cosmo.

La nascita di un’amore è al centro dello spettacolo teatrale “Solitarium”, proposto dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno per San Valentino nell’ambito della rassegna “Giovani Sguardi”. Uno degli spettacoli annoverati tra le migliori produzioni nazionali per le nuove generazioni: mimo, poesia, suoni, immagini e danza si intrecciano per narrare la storia di due ragazzi soli, un lui e una lei, che vivono l’uno accanto all’altra e che piano piano di scoprono.

A Ispra i battiti del cuore diventano parole con il concorso “Scrivi l’amore”, quindicesima edizione del Premio Mario Berrino. Domenica 19 febbraio la premiazione, aperta a tutti.

Al Ma.Ga di Gallarate martedì 14 febbraio le coppie che si presenteranno in biglietteria potranno usufruire della promozione 2×1: a fronte dell’acquisto di un biglietto intero riceveranno un biglietto omaggio. Un’occasione speciale per visitare la mostra Andy Warhol. Serial Identity e vedere “Kiss”, l’opera più romantica dell’artista.