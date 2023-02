Sanremo 2023 comincia con il presidente Mattarella e i vestiti “parlanti” di Chiara Ferragni

Cinque giorni di musica, televisione, gossip, attualità e chi più ne ha più ne metta: questo è il festival di Sanremo, quest’anno condotto da Amadeus (per il quarto anno di seguito) e da Gianni Morandi, con l’aiuto di diverse co-conduttrici, tra cui Chiara Ferragni e Paola Egonu. In questo articolo raduniamo le cronache delle serate, dalla prima puntata martedì alla finale di sabato.

Martedì 7 febbraio: prima serata

La prima serata di Sanremo ha regalato già molti “brividi”: e non solo quelli cantati da Mahmood e Blanco, che sono ritornati da superospiti al festival della canzone Italiana, dopo la vittoria – e la fama internazionale – arrivata con il Sanremo dell’anno scorso.

Ad aprire il festival – dopo un doveroso minuto di silenzio per le vittime del terremoto tra la Turchia e la Siria – Nientemeno che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ascoltato Gianni Morandi cantare l’Inno d’Italia e Roberto Benigni recitare e spiegare alcuni articoli della Costituzione italiana.

Poi è arrivata la co-conduttrice e star della serata: Chiara Ferragni, che ha affidato ai suoi tre cambi d’abito le sue dichiarazioni culturali e di indipendenza. Tutti e tre firmati da Dior, e in particolare prodotti e realizzati specificamente per l’occasione dal direttore creativo di Dior Maria Grazia Chiuri e dal creatore del Brand Chiara Ferragni FabioMaria D’Amato, sono stati tre manifesti di indipendenza femminile: il primo, un lassicisssimo vestito nero “alla Dior” aveva una stola bianca con scritto “Sentiti Libera”: di vivere la propria vita. Una stola che in pochi minuti è stata moltiplicata in decine di meme, alcuni dei quali li abbiamo raccolti in una galleria. Il secondo vestito aveva addirittura un “effetto nudo” credibilissimo: in paillettes color carne, aveva disegnati seno e addominali, e con quel vestito la Ferragni ha letto una lettera alla se stessa bambina che la incita a non temere la vita. Il terzo outfit, un peplo con ricamate sopra alcune delle frasi ingiuriose che rivolgono alla influencer, ha introdotto la presidentessa e le volontarie dell’associazione “Dire” contro la violenza alle donne, associazione che Chiara Ferragni sostiene da anni, mentre l’ultimo vestito era fatto come una gabbia, dove il corpo delle donne è imprigionato. L’ultima buona azione della serata della Ferragni, infine, è stato quello di aprire l’account Instagram di Amadeus che, da vero boomer, sfruttava ancora il terribile account di coppia aperto con la moglie Giovanna: in pochi minuti @amadeusonoio ha raggiunto centinaia di migliaia di followers.

Tra i superospiti della serata anche i Pooh in una eccezionale reunion, che ha compreso anche Riccardo Fogli: sfiatati ma sempre iconici, hanno annunciato il loro concerto di luglio a San Siro. Ospite di mezzanotte anche Blanco, che – travolto dai problemi tecnici che hanno reso impossibile ascoltare la sua voce – ha dato di matto e ha fatto fuori il letto di rose che decorava il palco della sua esibizione.

Tra le esibizioni in gara, da sottolineare l’esordio di Marco Mengoni in gara, superosannato, la mise da struzzo sexy di Elodie, i cugini di campagna. A fine serata la prima provvisoria Top Five: eccola.

Top five della prima serata

1. Marco Mengoni

2. Elodie

3. Comacose

4. Ultimo

5. Leo Gassman

Tutti i Big in gara nella prima serata

Anna Oxa con la canzone Sali (Canto dell’anima)

Gianmaria con la canzone MOSTRO

Mr Rain con la canzone Supereroi

Marco Mengoni con la canzone Due vite

Ariete con la canzone Mare di guai

Ultimo con la canzone Alba

Coma_cose con la canzone L’addio

Elodie con la canzone Due

Leo Gassman con la canzone Terzo cuore

Cugini di Campagna con la canzone Lettera 22

Gianluca Grignani con la canzone Quando ti manca il fiato

Olly con la canzone Polvere

Colla Zio con la canzone Non mi va

Mara Sattei con la canzone Duemilaminuti