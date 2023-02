Sapore di sale è l’odissea di una sardina in scena a Turate per i bambini

Il timido inverno di quest’anno non ci ha ancora lasciato ma nell’aria c’è già voglia di estate con Sapore di sale – L’odissea di una sardina, lo spettacolo della compagnia bolognese La Baracca – Testoni ragazzi in scena domenica 19 febbraio alle ore 16.30 per la XVIII rassegna di teatro per grandi e piccini “C’era una volta e quindi ancora c’è” a cura di Eccentrici Dadarò ospitata come sempre dall’Auditorium di Turate (all’angolo tra via Cadorna e via Galilei).

Il sipario si apre su due pescivendoli che stanno decantando ai clienti i loro bellissimi pesci, quando, sorprendentemente, una piccola sardina schizza via dalle loro mani.

Dal ghiaccio della vasca si ritrova in mezzo al mare e riscopre così il sapore del sale.

La sardina intraprende un viaggio straordinario, epico, coraggioso e imprevedibile. Un viaggio avventuroso in cui incontrerà pesci di ogni tipo, tutti intenzionati a mangiarla.

E se in un primo momento anche i due pescivendoli tenteranno di inseguirla per poterla vendere, pian piano la accompagneranno come fossero suoi custodi, cercando di difenderla dagli assalti, ma senza farsi troppo notare… perché nel fondo del mare la piccola sardina curiosa deve crescere e scoprire l’avventura di vivere.

Per maggiori informazioni scrivere a info@glieccentricidadaro.com oppure 344 0136694.

Ingresso a 3 euro, posto unico