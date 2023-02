Sardegna amara per la Futura, solo un punto per le biancorosse a Olbia

Tornano con un solo punto in valigia le Cocche della Futura Volley Giovani dalla trasferta di Olbia. La squadra di Amadio, impegnata in Sardegna nel turno infrasettimanale della Serie A2 di pallavolo, si fa sorprendere dalle padrone di casa dell’Heramea che la spuntano 15-10 al tie break.

Uno stop, seppur parziale, che non ci voleva visto che le biancorosse dovranno affrontare il turno interno contro la capolista Itas Trento che ieri ha travolto Offanengo e che ora è a +6 sul tandem formato da Busto Arsizio e Brescia. Troppi gli alti e bassi per la squadra di Amadio che sono state costrette a rincorrere a inizio partita e che non sono riuscite a chiudere la gara in quattro set.

Va detto però che la Futura ha perso immediatamente Member-Meneh, colpita da un problema muscolare e costretta alla panchina; al suo posto è entrata Fiorio ma ci è voluto un set prima che il nuovo assetto abbia dato i suoi frutti. Olbia intanto si è portata sull’1-0 vincendo il parziale d’ingresso a 2o; nelle due frazioni successive Busto è stata brava a portarsi avanti con Tonello brava a chiudere 23-25 il terzo set. Nel quarto però Messaggi ha fatto il vuoto per Olbia e la rimonta guidata da Arciprete non è bastata. Al tie-break infine, Olbia è stata più concrete e ha vinto con largo margine.

A Busto non sono quindi bastati i 30 punti di Zanette, vero e proprio baluardo offensivo della squadra di Amadio, e neppure una partita solida di Tonello (16, con 2 muri): troppi gli errori (16 attacchi falliti e 10 battute fuori misura) per riuscire a fare bottino pieno.