A Saronno una settimana per festeggiare Carnevale, tra mascherine, bolle giganti e una festa brasiliana

Tante le iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale e dalla Pro loco di Saronno per il Carnevale 2023, con appuntamenti per grandi e bambini dal 20 al 25 febbraio.

Si inizia con le scuole dell’infanzia della città, dove dal 20 al 23 febbraio i bambini potranno assistere allo spettacolo “Il Circo della Luna” della compagnia Gli Anacardi, con giocolieri, spettacoli di bolle di sapone giganti e animali magici.

Venerdì 24 febbraio a Villa Gianetti si terrà il concorso delle mascherine più belle (iscrizioni al mattino dalle 10 alle 11,30 e nel primo pomeriggio a Villa Gianetti). Seguirà uno spettacolo di bolle di sapone giganti.

Sabato 25 febbraio grande festa per tutti in piazza Libertà e per le vie del centro con il Carnevale brasiliano che prenderà il via alle 15. Giocolieri, clown, samba e la musica della banda cittadina animeranno il pomeriggio. Per i bambini truccabimbi, merenda con la Croce Rossa e un gonfiabile in piazza.

Qui la locandina con tutti i dettagli del programma