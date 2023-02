In scena a Busto Arsizio lo spettacolo di burattini “Sandrone Soldato”, a sostegno degli ucraini

L’iniziativa organizzata dal Lions Club Lombardia Digital LD porta in scena lo spettacolo di FeMa teatro con l’obiettivo di acquistare batterie per garantire il riscaldamento nelle zone colpite dalla guerra

Si terrà giovedì 23 febbraio (20,30), nella sala conferenze del Museo del tessile di Busto Arsizio, in via Volta n. 6, lo spettacolo di burattini “Sandrone Soldato”, organizzato dal Lions Club Lombardia Digital LD.

Prodotto da FéMAteatro, è uno spettacolo di burattini che narra la vicenda di Sandrone, arruolato a forza per combattere in trincea nella Prima guerra mondiale. “Sandrone soldato” è un’opera di Angelo Ruozi Incerti, ufficiale del Regio Esercito catturato a Caporetto e imprigionato nei lager di Celle e Restatt.

La serata vuole essere un momento di riflessione ad un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, proponendo una produzione teatrale adatta a bambini e adulti, per riflettere insieme sulla triste realtà della guerra, drammaticamente uguale in ogni epoca.

Durante la serata verranno raccolte offerte da destinare all’acquisto di batterie speciali, da utilizzare per mantenere attivi gli impianti di riscaldamento nelle abitazioni colpite, anche in mancanza di energia elettrica. Le temperature, infatti, in alcune zone del Paese non superano in questo periodo i dieci gradi di giorno, mentre sono sempre sotto zero la notte. Le batterie acquistate con i fondi raccolti verranno consegnate dai volontari della comunità di Sant’Egidio. Un gesto di solidarietà per un popolo che soffre a causa di una guerra molto vicina geograficamente anche a noi.