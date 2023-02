A scuola e in famiglia: il silenzio energetico degli alunni di Morosolo

Nella XIX edizione di M’illumino di Meno, la giornata nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar che si celebra oggi, giovedì 16 febbraio, gli alunni e le insegnanti della scuola primaria di Morosolo promuovono una serie di iniziative in famiglia e in classe per sperimentare “Il silenzio energetico”.

A SCUOLA CON M’ILLUMINO DI MENO

La campagna è iniziata di prima mattina scegliendo di di muoversi sul percorso da casa a scuola in bicicletta o a piedi, da soli, con i genitori o con gli amici del pedibus. E se proprio l’auto è indispensabile allora che sia un car pooling, dando qualche passaggio agli amici ma valgono anche treni, bis e mezzi pubblici. Anche per tornare a casa.

A scuola poi luci e computer spenti ma anche niente Lavagna interattiva e multimediale (Lim) niente fotocopie e persino niente caffè della macchinetta per gli insegnanti.

SILENZIO ENERGETICO IN FAMIGLIA

Infine per condividere M’illumino di meno a casa con la propria Famiglia gli studenti della primaria di Morosolo si impegnano a leggere con i genitori il decalogo 2023 per il Risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili (qui sotto) per poi poterne proporre uno personale (a questo link) e condividendo sulla bacheca virtuale della scuola la foto della propria cena familiare romantica, a lume di candela.