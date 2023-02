“Senza di me”, Maurizio In presenta la sua autobiografia alla Galleria Boragno

A introdurre l’evento programmato per giovedì 16 febbraio sarà Fabrizio Corona, editore del libro

Presentazione del libro “Senza di me” di Paola Bandera e Maurizio Ingegnoso. Meglio noto con il nome d’arte di Maurizio In, l’imprenditore e cantante che ha partecipato anche alla trasmissione tv “Tu si que vales” racconta in questa autobiografia la sua affascinante storia. A introdurre l’evento sarà Fabrizio Corona, editore del libro.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.