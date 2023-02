Servizio civile universale, la proroga al 20 febbraio riapre tante possibilità anche in provincia di Varese

Il termine per aderire al Servizio civile universale 2023 (inizialmente fissato al 10 febbraio) è stato prorogato al 20 febbraio. Si riapre quindi la possibilità di presentare la propria candidatura per i tanti posti disponibili anche in provincia di Varese presso Comuni ed enti della pubblica amministrazione, fondazioni e associazioni.

CHI PUO’ PRESTARE IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE?

Il servizio civile è un’attività di volontariato a cui possono partecipare tutti i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 29 anni (non compiuti) che abbiano la cittadinanza italiana, europea, o extracomunitaria (in questo caso con regolare permesso di soggiorno). Ai volontari che operano in Italia viene riconosciuto un contributo di 444,80 euro al mese, mentre per i volontari all’estero, in aggiunta all’assegno mensile, è prevista una indennità giornaliera di 13,00 euro per i progetti in Centro e Sud America e di 15,00 euro per i progetti realizzati in Europa.

COME CANDIDARSI

La domanda potrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 20 febbraio 2023.

Per presentare la domanda occorre essere muniti di SPID con livello di sicurezza 2.

IN PROVINCIA DI VARESE QUASI 200 PROGETTI

In provincia di Varese sono stati attivati quasi 200 progetti per il Servizio civile universale. Si va da esperienze in ambito culturale e di promozione territoriale ad attività nel settore ambientale, ma non mancano progetti di volontariato con persone o famiglie in condizioni di fragilità, esperienze di carattere educativo con i bambini delle scuole per l’infanzia o progetti di educazione e promozione della pace, dei diritti umani e della nonviolenza fino alla valorizzazione storie e culture locali e alla promozione dello sport con finalità educative e di inclusione sociale.

Ecco alcuni dei progetti attivi in provincia di Varese:

AZZATE – Cinque posti disponibili per il Servizio Civile all’Sos della Valbossa, che ha sede ad Azzate. Sono previste diverse attività: corsi di formazione, inserimento negli equipaggi come soccorritori a seguito dell’ottenimento della qualifica, trasporto di persone non autosufficienti o diversamente abili, gestione del centralino. Leggi qui

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio il Comune mette a disposizione 25 posti che spaziano dall’ufficio stampa ai musei cittadini, dai servizi educativi alla Biblioteca. Leggi qui

CASTIGLIONE OLONA – Quattro progetti permetteranno a sette giovani di prestare servizio in aree come la cultura, la scuola, l’ambiente e il sociale. Leggi qui

COCQUIO TREVISAGO – La Fondazione Sacra Famiglia aderisce al servizio civile universale con tre progetti destinati a promuovere la socialità delle persone fragili, le capacità motorie di quelle anziane e la qualità della vita dei soggetti autistici. In tutto sono 50 i posti nelle 11 sedi della fondazione. Leggi qui

CUNARDO – SOS Tre Valli di Cunardo cerca otto ragazzi per un progetto di servizio civile che rientra tra le 784 proposte delle pubbliche assistenze Anpas – Leggi qui

FERNO – Due i progetti attivati dal Comune che prevedono l’impiego di due volontari nella tutela dell’ambiente e del territorio, oltre che presso la biblioteca comunale. Leggi qui

GALLARATE – La Pro loco di Gallarate partecipa ai progetti di servizio civile dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e mette a disposizione due posti – Leggi qui

GAZZADA SCHIANNO – Due i posti disponibili: un posto per il Settore Cultura nel programma “Il piacere della cultura” e un posto nel settore Educazione nel programma “Dire, Fare, Costruire. Percorsi di integrazione e crescita nella provincia di Varese”. Leggi qui

LONATE POZZOLO – A Lonate Pozzolo è aperta una delle sei posizioni offerte dal Consorzio Parco della valle del Ticino. Altre cinque sono disponibili nella sede di Magenta – Leggi qui

LUINO – A Luino la Croce Rossa offre sei posti. Leggi qui

MALNATE – Sos Malnate mette a disposizione 10 posti. Ai volontari saranno offerti corsi di formazione, e poi l’ inserimento negli equipaggi come soccorritori, oppure accompagnamento disabili o servizio al centralino. Leggi qui

SARONNO – Sono sette i posti a disposizione, tra biblioteca, ufficio cultura, servizi scolastici e servizi sociali. Leggi qui

TRADATE – Il progetto del Comune di Tradate prevede la possibilità di svolgere il servizio civile in biblioteca per due giovani. Leggi qui

VARESE – il Comune di Varese ha pubblicato un bando per selezionare 17 giovani interessati a svolgere il servizio civile nell’ambito del programma “Cultura per tutti a Varese“, che si svolgerà nei diversi luoghi della cultura della città e dell’associazionismo. Leggi qui

VEDANO OLONA – Due le posizioni aperte dal Comune: un posto alla Biblioteca comunale e un altro a supporto dei servizi educativi e scolastici del Comune. Leggi qui

VENEGONO INFERIORE – Il Comune ha attivato quattro progetti per altrettanti volontari del Servizio civile universale. I progetti riguardano diversi ambiti dell’attività dell’ente, dall’ambiente alla cultura, dai servizi sociali alla scuola. Leggi qui